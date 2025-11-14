Giro invernal en Andalucía tras la borrasca Claudia

Las lluvias siguen el fin de semana y tas las lluvias la entrada de una masa de aire frío desde el Atlántico, asociada a la borrasca Claudia, provocará un descenso en las temperaturas durante los próximos días en diferentes zonas de Andalucía, especialmente en las temperaturas mínimas que los termómetros podrán llegar a perder hasta más de 6ºC.

Fin de semana con lluvia

Sábado

00:00–06:00 horas : Muy nuboso con lluvia, 100% de posibilidad de lluvias, 12°C mínima y 20°C máxima

: Muy nuboso con lluvia, de posibilidad de lluvias, 06:00–12:00 horas : Cubierto con lluvia, 100% de posibilidad de lluvias, 10°C mínima y 20°C máxima

: Cubierto con lluvia, de posibilidad de lluvias, 12:00–18:00 horas : Cubierto con lluvia, 100% de posibilidad de lluvias, 9°C mínima y 20°C máxima

: Cubierto con lluvia, de posibilidad de lluvias, 18:00–24:00 horas: Muy nuboso con lluvia, 70% de posibilidad de lluvias, 9°C mínima y 20°C máxima

Domingo

00:00–12:00 horas : Muy nuboso con lluvia, 65% de posibilidad de lluvias, 8°C mínima y 21°C máxima

: Muy nuboso con lluvia, de posibilidad de lluvias, 12:00–24:00 horas: Nuboso con lluvia, 100% de posibilidad de lluvias, 6°C mínima y 21°C máxima

En Andalucía se podrán acumular más de 20 litros por metro cuadrado en una hora en amplias zonas, entre 40-70 litros por metro cuadrado en doce horas, especialmente en zonas como Aracena (Huelva), la sierra norte de Sevilla o en Grazalema (Cádiz). También lloverá con intensidad en la costa granadina y otros puntos de la provincia y de Málaga, más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Habrá fuertes tormentas y soplarán vientos de 70 kilómetros por hora en el litoral gaditano y de Huelva además de temporal marítimo, al igual que en la zona del Estrecho.