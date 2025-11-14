Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Giro invernal en Andalucía tras la borrasca Claudia

La borrasca Claudia deja un fin de semana lluvioso y abre la puerta a un ambiente invernal

Mapa de la Aemet para el sábado 15 de noviembre

Mapa de la Aemet para el sábado 15 de noviembre / El Correo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Las lluvias siguen el fin de semana y tas las lluvias la entrada de una masa de aire frío desde el Atlántico, asociada a la borrasca Claudia, provocará un descenso en las temperaturas durante los próximos días en diferentes zonas de Andalucía, especialmente en las temperaturas mínimas que los termómetros podrán llegar a perder hasta más de 6ºC.

Fin de semana con lluvia

Sábado

  • 00:00–06:00 horas: Muy nuboso con lluvia, 100% de posibilidad de lluvias, 12°C mínima y 20°C máxima
  • 06:00–12:00 horas: Cubierto con lluvia, 100% de posibilidad de lluvias, 10°C mínima y 20°C máxima
  • 12:00–18:00 horas: Cubierto con lluvia, 100% de posibilidad de lluvias, 9°C mínima y 20°C máxima
  • 18:00–24:00 horas: Muy nuboso con lluvia, 70% de posibilidad de lluvias, 9°C mínima y 20°C máxima

Domingo

  • 00:00–12:00 horas: Muy nuboso con lluvia, 65% de posibilidad de lluvias, 8°C mínima y 21°C máxima
  • 12:00–24:00 horas: Nuboso con lluvia, 100% de posibilidad de lluvias, 6°C mínima y 21°C máxima

En Andalucía se podrán acumular más de 20 litros por metro cuadrado en una hora en amplias zonas, entre 40-70 litros por metro cuadrado en doce horas, especialmente en zonas como Aracena (Huelva), la sierra norte de Sevilla o en Grazalema (Cádiz). También lloverá con intensidad en la costa granadina y otros puntos de la provincia y de Málaga, más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Habrá fuertes tormentas y soplarán vientos de 70 kilómetros por hora en el litoral gaditano y de Huelva además de temporal marítimo, al igual que en la zona del Estrecho.

María Jesús Montero acusa a Juanma Moreno de "criminalizar" a Amama: "Deje de cuestionar a las mujeres"

Giro invernal en Andalucía tras la borrasca Claudia

Estas son las fechas de los exámenes de la selectividad 2026 en Andalucía

Montero aplaza una vez más la reforma de la financiación: queda fuera de la cita con las comunidades

Moreno destaca el espíritu de transformación de Andalucía: "No solo competimos, también ganamos"

El SAS anuncia 3.000 contrataciones de la bolsa de enfermería para cubrir vacantes y ampliar plantilla este año

