María Jesús Montero acusa a Juanma Moreno de "criminalizar" a Amama: "Deje de cuestionar a las mujeres"

La vicepresidenta del Gobierno y líder de los socialistas en Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "criminalizar" a la Asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama). La también ministra de Hacienda ha denunciado que el dirigente popular amenace a las mujeres para que le den las cifras que ellas manejan y ha exigido que dé respuestas sobre lo ocurrido.

A diferencia de la Junta de Andalucía, que cifra en 2.317 las mujeres afectadas por los fallos en los cribados, Amama calcula que hay más de 4.000 las mujeres afectadas. Ante esta situación, el Gobierno andaluz ha remitido un requerimiento oficial a la asociación para conocer todos los datos. Esta decisión supone el paso administrativo previo a adoptar medidas legales sea en vía administrativa o judicial.

"Me parece lamentable que se quiera criminalizar Aamama que no tienen experiencia política se apoyan unas a otras y que tengan que estar en el punto de mira", ha denunciado la ministra en un acto de la Diputación de Sevilla. Montero ha asegurado que con esta actitud victimizan por segunda vez a las mujeres: primero por haber vivido una enfermedad y otra por "criminalizarlas". "Deje de cuestionar a las mujeres", ha reclamado.

La ley de Salud Pública

La Junta advierte a Amama de que podría vulnerar la Ley de Salud Pública que obliga a "poner en conocimiento de las autoridades sanitarias cualquier evento o situación que pueda constituir una emergencia de salud pública". Según esta norma, en función de la gravedad de la información no aportada, el incumplimiento de esta obligación podría suponer sanciones económicas de hasta 600.000 euros.

El escrito del SAS se apoya en la Ley 39/2015 obliga a la colaboración con la administración. "Se facilitará a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la información solicitada por la Administración atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales", recoge.

Montero ha recordado tanto al presidente de la Junta como al nuevo consejero de Salud, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que "Amama no tiene experiencia política". "No puede poner la carga de la prueba en la asociación de mujeres", ha insistido para subrayar que "la historia clínica, los datos, todo lo que tiene que ver con la salud de la persona pertenece a la mujer".

Rechazo a la comisión de investigación

La relación entre Amama y la Junta de Andalucía no ha sido fácil desde que se destaparon los fallos. De hecho, Amama llevó a la Fiscalía la desaparición de informes del portal de acceso público y ha presentado demandas por responsabilidad patrimonial contra la Junta de Andalucía. Ambas partes han tenido múltiples choques hasta el punto de que la asociación se levantó de la mesa en su último encuentro con Sanz.

"El intento de cerrar en falso una crisis del sistema sanitario no puede osar porque se vote en intrahistoria de la comisión", ha reclamado la líder de los socialistas en la comunidad autónoma. Este nuevo enfrentamiento entre la Junta y Amama, que se vienen produciendo desde que se conoció la situación, se produjo justo después de que el PP rechazara una comisión de investigación al respecto en el Parlamento.

La mayoría absoluta del PP ha tumbado la propuesta de la izquierda, que exige respuestas, y que sí contó con el apoyo de Vox. "El rodillo impide que la sociedad andaluza conozca que ha ocurrido", ha denunciado Montero. Aunque la crisis haya conseguido poner de acuerdo al resto del arco político, en San Telmo respiran tranquilos y asumen que la polémica no saldrá del Hospital de las Cinco Llagas.