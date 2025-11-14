El SAS anuncia 3.000 contrataciones de la bolsa de enfermería para cubrir vacantes y ampliar plantilla este año

El déficit de enfermería es uno de los grandes problemas del sistema sanitario andaluz. En plantilla hay en torno a 30.000 plazas y los cálculos del sindicato de enfermería Satse apuntan a que harían falta al menos otros 20.000 para alcanzar la media por habitante de otros territorios y de los países europeos. De ahí que en el plan de choque de ampliación de plantilla aprobado en el mes de octubre se reservarán 1.076 plazas para estos profesionales y que en la última oferta pública de empleo coparan casi una de cada cuatro plazas hasta llegar a un total de 2.558.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, puso fecha en el Parlamento a la aplicación medidas para la ampliación de plantilla: el objetivo es que a partir del 1 de diciembre se incorporen 3.000 profesionales de Enfermería de la bolsa de empleo a través de interinidades para cubrir vacantes existentes y también las nuevas plazas creadas y dotadas presupuestariamente que se podrán cubrir a través de esta vía hasta que se convoquen las próximas oposiciones. Estas están previstas, según subraya la Consejería de Sanidad, para cuando haya finalizado la incorporación a sus puestos de todos los profesionales que han obtenido plaza tras los exámenes celebrados este año.

Estas 3.000 contrataciones, no obstante, no implican un aumento de plantilla. Eso sólo afecta a una tercera parte de las contrataciones. Concretamente, a las 1.076 de la ampliación de plantilla aprobada por el Gobierno andaluz en octubre. De hecho, según apuntan desde el Satse, el pasado 5 de noviembre se iniciaron los llamamientos para ocupar las nuevas plazas y este miércoles también empezaron los llamamientos para 272 fisioterapeutas. El objetivo es que se puedan incorporar con fecha 1 de diciembre.

Pero, además, según confirman desde la Consejería de Sanidad se van a ofertar otras 2.000 interinidades para vacantes en los servicios de Enfermería de Andalucía. En estos casos son plazas existentes que por un motivo u otro se encuentran disponibles para ser cubiertas a través de nuevas incorporaciones.

Falta de plazas y 'fugas'

Según el informe del Ministerio de Sanidad Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, 2024, Andalucía es la comunidad autónoma con la tasa de enfermeras por cada 10.000 habitantes más baja de todo el territorio nacional a nivel hospitalario, con apenas 3’03, por debajo de la media nacional (3’6) y muy lejos de comunidades como Navarra, con prácticamente el doble (6’03). En Andalucía apenas un 4’6% de los profesionales que ejercen actualmente la profesión a nivel hospitalario lo hacen como especialistas, nuevamente por detrás de la media nacional (5’6%).

Con respecto a la Atención Primaria, la tasa de profesionales en los centros de salud y consultorios andaluces es de 0’69 por cada 10.000 habitantes, también por debajo de la media del resto del país (0’7), siendo preocupante la falta de puestos destinados a enfermeras especialistas, ya que apenas un 3’5% de las activas lo son, por un 96’5% de enfermeras generalistas. Estos datos colocan a Andalucía como la segunda comunidad con menos enfermería especializada en Atención Primaria, solo por encima de Navarra y lejos de la media nacional (10’3%).

En cuanto a la fuga de enfermeras, en 2024 la cifra alcanzó las 1.500 enfermeras, es decir, casi cinco sanitarias al día decidieron dejar Andalucía. En 2023, el CAE alertó de que 1.200 enfermeros pidieron el traslado a otros lugares, un 20% menos que el año pasado. La falta de profesionales preocupa cuando se analiza la cifra que jubilaciones a las que se enfrenta este oficio en un futuro a medio y largo plazo. "En los próximos 10 años se jubilarán en la comunidad más de 10.600 enfermeras", ha alertado la presidenta.

Quejas del PSOE por la bolsa

Este anuncio del consejero de Sanidad lo realizó en el Parlamento en respuesta a las críticas del PSOE por la situación de la bolsa de empleo. La parlamentaria socialista Ángeles Férriz acusó a la Junta de "falta de transparencia" en la bolsa de empleo y de "imponer una baremación" que ha supuesto una "pesadilla" para los profesionales por los "cambios" incluidos. "Le pido un poquito de humanidad y comprométase a restituir la baremación" que se hizo. "Cuiden a los que nos cuidan", ha sentenciado.

El consejero Antonio Sanz, por su parte, negó que se hayan producido "expulsiones" de la bolsa del SAS y subrayó que se está trabajando para afrontar mejoras: "Somos sensibles al descontento de los profesionales por la bolsa", apuntó.