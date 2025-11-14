Estas son las fechas de los exámenes de la selectividad 2026 en Andalucía

Los alumnos de segundo de Bachillerato ya pueden apuntar en sus agendas los días de los exámenes de la selectividad. Todos aquellos estudiantes de Bachillerato o de Formación Profesional de Grado Superior que quieran comenzar una carrera universitaria tendrán que examinarse de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU). El año que viene, las pruebas serán los días 2, 3 y 4 de junio en su convocatoria ordinaria y el 30 de junio y 1 y 2 de julio en la edición extraordinaria. Las calificaciones de la convocatoria ordinaria se publicarán el 11 de junio.

Las fechas se recogen en el acuerdo adoptado por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía y publicado este viernes en el BOJA por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, según un comunicado recogido por Efe.

Se trata de fechas similares a las de periodos fijados en los años anteriores con el objetivo de hacerlas coincidir con las del resto de comunidades autónomas, lo que permite al alumnado andaluz concurrir en igualdad de oportunidades a las fases de adjudicación de plazas de todas las universidades públicas de España.

Más preguntas competenciales en el examen

En esta convocatoria se continuará desarrollando el nuevo sistema de evaluación implantado en la edición del curso pasado, en la que se establecía un enfoque más competencial y unos criterios de corrección mínimos comunes para todas las comunidades autónomas.

Con carácter general, se incrementará la horquilla del 20-25% de preguntas de ese tipo establecida el año pasado, aunque los porcentajes variarán dependiendo de cada asignatura, siguiendo las orientaciones propuestas por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

En todos los ejercicios de todas las materias se evaluará la corrección ortográfica, gramatical y léxica con el objetivo de valorar la capacidad expresiva de los estudiantes. Para ello se tendrá en cuenta la grafía, las tildes y la puntuación, así como la coherencia del texto o la presentación, si bien ese criterio seguirá penalizando más en las materias lingüísticas que en las no lingüísticas.