Tres detenidos tras incendiar su coche y darse a la fuga de una gasolinera en Los Palacios

La Guardia Civil ha procedido a la detención de tres personas como presuntas autoras de un Delito de daños valorados en miles de euros, el estar involucrados en el incendio de una estación de servicio en la localidad de Los Palacios y Villafranca.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de este hecho debido a la gran repercusión y alarma en la localidad dando inicio a la investigación para el esclarecimiento de los mismos constatando los investigadores la llegada a la gasolinera de una furgoneta con tres varones en su interior y con la parte trasera del vehículo ocupada por aproximadamente 20 garrafas de plástico con una capacidad de 25 litros cada una, normalmente utilizadas para el conocido “petaqueo” relacionado con delitos contra la salud pública.

En base a las pesquisas policiales se comprueba que una de estas personas comienza a llenar de combustible las garrafas directamente en el interior del vehículo, sin tomar ningún tipo de medida de seguridad ni de prevención. Los investigadores identifican a otro de las ocupantes que se encontraba en el interior del vehículo momento en el cual procede a encender un cigarrillo, provocando inmediatamente una fuerte explosión que posteriormente da lugar a un incendio calcinando el vehículo en su totalidad y gran parte de la estación de servicio. Tras la explosión los ocupantes del vehículo pudieron salir del mismo dándose a la fuga inmediatamente.

La investigación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios finalizó con la plena identificación de los tres implicados procediendo a su detención siendo puestos a disposición de la Autoridad judicial competente como presuntos autores de un Delito de Daños.

La investigación continúa abierta no descartándose nuevas actuaciones policiales.