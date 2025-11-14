Sanidad declara Aznalcázar en alerta por virus del Nilo: precaución en 10 municipios hasta el 12 de diciembre

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta el municipio sevillano de Aznalcázar tras detectar circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos culex procedentes de una trampa situada a menos de 1,5 kilómetros del núcleo de población.

También se han detectado mosquitos con VNO en una trampa situada en el término municipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla) a más de 1,5 kilómetros del núcleo urbano, por lo que el municipio se mantiene en riesgo alto.

De acuerdo con lo establecido en el vigente Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado declarar área en alerta Aznalcázar hasta el 12 de diciembre.

La declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación al Ayuntamiento de Aznalcázar y a la Diputación de Sevilla.

Varios municipios sevillanos, en alerta

Aznalcázar se une en esta situación al municipio gaditano de La Línea de la Concepción, que permanecerá en alerta hasta el 9 de diciembre; el cordobés de Guadalcázar, donde se ha prorrogado la situación hasta el 3 de diciembre; y los sevillanos de Las Cabezas de San Juan, hasta el 20 de noviembre; Morón de la Frontera hasta el 26 de noviembre; La Rinconada y Almensilla, hasta el 27 de noviembre; San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe y Gelves, hasta el 9 de diciembre, y Burguillos y la entidad poblacional Torrepalma de Carmona, hasta el 10 de diciembre.

Por otro lado, la búsqueda activa de casos leves en las áreas en alerta y las comarcas de especial seguimiento contempladas en el vigente Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía ha realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 393 usuarios y todos han resultado negativos. Esta temporada, se han registrado tres casos confirmados de FNO en adultos, en Mojácar (Almería), Morón de la Frontera y La Rinconada (Sevilla), además del caso probable de un menor en Andújar (Jaén).

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, con un total actual de 208 trampas instaladas, se ha observado abundancia de mosquitos en los municipios de Estepona (Málaga) e Isla Mayor (Sevilla); nivel elevado en Villamanrique de la Condesa y La Puebla del Río (zona Cañada de los Pájaros), ambos en la provincia de Sevilla; y nivel moderado en los municipios de Barbate (Cádiz); Motril (Granada); Alhaurín de la Torre, Mijas y Málaga (Málaga); Almensilla, Bollullos de la Mitación, Coria del Río y La Puebla del Río (Brazo del Este) (Sevilla). El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores con presencia baja.

Recomendaciones: cuidado de las piscinas fuera de temporada

Sanidad, Presidencia y Emergencias, ante el incremento de positividades detectadas estas semanas de noviembre, pide tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía no relajarse en la adopción de medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables.

Así, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico o evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados…).

Asimismo, Sanidad anima a reforzar las medidas domésticas: instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

Especialmente en esta época, en la que ya no se utilizan las piscinas y albercas, propone dejarlas preparadas para la invernada, de modo que se evite convertirlas en focos de cría de mosquitos. Para esto es necesario bien taparlas, bien mantenerlas con niveles de cloro adecuados y alguna recirculación de agua, o, en su caso, vaciarlas.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.

Actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la FNO

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias aprobó el pasado febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025.

Este programa establece que todos los municipios de Andalucía están incluidos en algún nivel de riesgo y, por tanto, todos tienen una necesidad de control del mosquito ya que ningún municipio está exento de riesgo. Los niveles de riesgo se han reducido a tres (bajo, medio y alto) para facilitar su comprensión por parte de todos los implicados, incluida la población, así como las medidas de prevención y control asociadas a cada nivel.

Actualmente, se encuentran en riesgo alto o en situación de área en alerta seis municipios de Almería; 18 municipios en la provincia de Cádiz, 13 en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, ocho en Jaén, nueve en Málaga y 45 en Sevilla.

En cuanto a las competencias de cada administración la Ley de Salud Pública de 2011 establece que la evaluación, gestión y comunicación de los riesgos para la salud de la población asociados a las plagas urbanas compete a la Junta de Andalucía, mientras que los tratamientos de desinsectación se deben efectuar por los servicios oficiales de los municipios y, en su caso, de las diputaciones provinciales, de acuerdo con el decreto de la Consejería de Salud 8/1995, así como la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de 2010, atribuye a los ayuntamientos el control de la salubridad de los espacios públicos y, en especial, de las zonas de uso público.

En marzo se comunicó a todos los municipios su nivel de riesgo y los inspectores de Salud Pública (más de 400 desplegados en toda Andalucía) han venido asesorando técnicamente sobre la puesta en marcha de las medidas de vigilancia y control, así como verificando su implementación.