Andalucía registra más de 600 incidencias por el temporal y hay riesgo de inundación en Sevilla, Cádiz y Huelva

Emergencias Andalucía ya ha gestionado 627 incidencias por la borrasca Claudia desde que se inició el pasado jueves. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, durante su visita al Hospital Civil en Málaga, provincia en la que se han contabilizado 57 incidencias por las adversidades meteorológicas.

De acuerdo con el consejero de Emergencias, a pesar de las precipitaciones, tormentas y fuertes vientos, en la zona occidental las últimas horas han transcurrido con normalidad y "no se han producido incidencias destacadas". "Esta noche ha habido alrededor de un centenar de avisos coordinados por el 112 Emergencias Andalucía", ha comunicado Sanz.

Las más de 600 incidencias, según Emergencias, son relativas sobre todo a "anegaciones del viario público, locales, sótanos y plantas bajas, así como las anomalías en la red secundaria de carreteras por balsas de agua". También se han atendido avisos debidos a los efectos del viento, por caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales.

Sanz ha insistido esta mañana en la necesidad de mantener las precauciones y la prudencia ante los avisos naranjas por lluvias que siguen activos este sábado en Sevilla, Cádiz y Huelva.

"Aunque la madrugada y las primeras horas de la mañana hayan sido tranquilas, no debemos bajar la guardia", ha señalado Sanz, insistiendo en que ante el paso del temporal por Andalucía, "los ciudadanos podemos colaborar siendo prudentes y siguiendo las recomendaciones del 112, que salvan vidas".

Riesgo de inundaciones

Las provincias de Sevilla, con 196 incidencias, Huelva, con 193, y Cádiz con 137 son las que han registrado un mayor número de incidentes por el temporal, aunque también se han contabilizado casos en menor medida en Málaga (57) y en Córdoba (30).

La Junta de Andalucía mantiene activado desde las 09.28 horas del 27 de octubre, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, en fase de preemergencia, situación operativa 0.

Avisos meteorológicos

Este sábado día 15 están activos los avisos naranjas por lluvias en comarcas de las provincias de Huelva (Andévalo y Condado, y Litoral), Sevilla (Campiña) y Cádiz (Litoral y Campiña), a partir de las 10:00, 14:00 y 16:00 horas, respectivamente, hasta las 20:00, 22:00 y 24:00 horas.

El resto de las provincias también están afectadas por avisos amarillos por lluvias, tormentas, viento o fenómenos costeros, salvo en Almería que permanece sin niveles de riesgo.

Recomendaciones a la población

Ante los avisos de lluvia y tormentas, el 112 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección como, por ejemplo, evitar los desplazamientos por carretera.

Si es imprescindible viajar, es importante informarse antes de salir del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si un conductor se ve sorprendido por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

No se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos.

En las zonas costeras deben evitarse los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrar a la persona de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

En cuanto al viento, los días de fuertes rachas el 112 recomienda cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (macetas, toldos, tendederos, sillas, ...) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En la vía pública, no hay que protegerse del viento junto a muros o tapias, y hay que alejarse de cornisas o árboles que puedan desprenderse. Se deben extremar las medidas de precaución si se está junto de edificios en construcción o en mal estado.

Si el fuerte viento sorprende durante un viaje en coche, no hay que quedarse dentro del vehículo, sino que es necesario buscar un lugar seguro donde poder refugiarse.