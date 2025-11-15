La borrasca Claudia cambia este domingo en Andalucía: dos provincias en alerta y lluvias en estos puntos

La borrasca Claudia tiende a perder profundidad este domingo, no obstante aún mantendrá los cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península. Se esperan lluvias en general, también en Andalucía, aunque menos abundantes que en fechas previas. Habrá únicamente dos provincias andaluzas con alertas por tormentas y lluvias: Granada y Málaga, una situación que puede variar a lo largo de las horas. Habrá precipitaciones en mayor o menor intensidad en toda la comunidad autónoma, según informa Aemet.

Dónde estarán las alertas y con qué intensidad

La provincia de Málaga estará en alerta de nivel amarillo por lluvias y tormentas hasta las 04.00 horas de la mañana, en las comarcas de Antequera, Ronda, Sol-Guadalhorce y Axarquía, con 20 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora y 60 litros en 12 horas.

La otra provincia en alerta es Granada, también con avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas hasta las 06.00 horas de la madrugada. Las comarcas afectadas son la Cuenca del Genil, Nevada-Alpujarras y la Costa granadina, con 20 litros de lluvia en una hora y 60 litros en 12 horas.

La previsión de este domingo en Andalucía

Aemet prevé para este domingo cielos nubosos a cubiertos con lluvias que pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas, más probables e intensos de madrugada en Málaga y sur de la provincia de Granada, donde pueden ser localmente fuertes. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el interior del tercio oriental, en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Vientos de componente oeste flojos a moderados, aumentando a fuertes en el litoral mediterráneo oriental.