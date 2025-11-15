Más de 900 incidencias en Andalucía: se eleva a fase de emergencia el Plan ante el Riesgo de Inundaciones

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado a las 17:21 horas de este sábado el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (PERI) en fase de emergencia, Situación Operativa 1, ante el notable aumento de incidencias por lluvias, así como los avisos naranja vigentes en Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde la borrasca Claudia está dejando un fuerte impacto.

Activación del PERI y alcance de la emergencia

La fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños - o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes. La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Desde el 1-1-2 se recomienda extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los consejos del 1-1-2 para evitar riesgos asociados a la lluvia y el viento. Todas estas recomendaciones están accesibles en el enlace: https://lajunta.es/5rolh

Más de 900 incidencias registradas

El número de incidencias atendidas por el 1-1-2 desde el comienzo de las lluvias supera las 900 (914) desde el comienzo de la borrasca Claudia, la mayoría de ellas en Huelva (319), Sevilla (289) y Cádiz (155). Durante el día de hoy, el mayor número de incidencias se están registrando en la provincia onubense, principalmente en Huelva capital y en municipios como Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Calañas o Nerva, entre otros. La mayoría de las llamadas alertan de anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de árboles, ramas y troncos.

Incidencias destacadas en Nerva y Huelva

Una incidencia puntual destacada se ha producido en el barranco de Santa María en Nerva, donde una fuerte tromba de agua ha generado escorrentías hacia la población, que ha visto correr el agua por sus calles hasta que el cauce ha conseguido encauzar las precipitaciones. En este sentido, cabe recordar que la Junta de Andalucía está trabajando en la redacción del proyecto constructivo de desvío y encauzamiento de arroyos para el río Tinto en Nerva.

También es reseñable la anegación de la estación de autobuses de Huelva, que ha tenido que desalojarse y permanece cerrada en estos momentos.

El Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, se ha desplazado a la sede de la Agencia de Emergencias de Andalucía en la capital onubense para seguir sobre el terreno la evolución del temporal en la provincia.

Situación en Sevilla y carreteras afectadas

En Sevilla se han gestionado incidencias por anegaciones de viviendas, locales, sótanos y calles, así como por balsas de agua en carreteras secundarias. También se han atendido avisos debidos a los efectos del viento, por caídas de ramas y árboles, así como elementos del mobiliario urbano como farolas, alumbrado y señales. Estos incidentes han tenido lugar mayoritariamente en la capital hispalense, aunque también se han registrado en municipios como Castilblanco de los Arroyos, El Castillo de las Guardas, La Puebla de los Infantes, Constantina o El Ronquillo, entre otros. Destaca el rescate de los ocupantes de varios vehículos en el Camino de la Ermita de San Benito en Castilblanco de los Arroyos, que han quedado atrapados en una zona anegada y han tenido que ser asistidos por los servicios operativos.

En la N-433, a su paso por El Castillo de las Guardas, se ha generado un socavón de grandes dimensiones que ha provocado el accidente de un turismo con cuatro ocupantes, que están siendo atendidos por los sanitarios y el resto de operativos. La carretera ha quedado intransitable y permanece cerrada al tráfico en el tramo que une El Castillo de las Guardas con El Ronquillo.

Incidencias en Málaga y Córdoba

En menor medida, se están gestionando avisos relacionados con el temporal en las provincias de Málaga (68) y Córdoba (66), sobre todo como consecuencia del viento. En Córdoba capital, por ejemplo, se han registrado caída de árboles, postes eléctricos y elementos de fachadas como consecuencia de unas fuertes rachas que han tenido lugar entre las 14.20 y las 14.30 horas.

Avisos meteorológicos

Hoy sábado día 15, está activo el aviso naranja por lluvias en el litoral de Huelva, así como en Aracena, el Andévalo y Condado hasta las 20.00 horas. El aviso también es naranja en Sevilla (Campiña y Sierra Norte) hasta las 22.00 horas, y hasta la medianoche en Cádiz (Litoral y Campiña) y en Córdoba (Sierra y Pedroches). En todas estas zonas se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

El resto de provincias están afectadas por avisos amarillos por lluvias, tormentas, viento o fenómenos costeros, salvo Almería, que permanece sin riesgo.

Recomendaciones a la población

Ante los avisos de lluvia y tormentas, el 1-1-2 recomienda extremar la precaución y seguir pautas de autoprotección. En días de fuertes precipitaciones es preferible evitar desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, conviene informarse del estado de las vías, seguir indicaciones y mantenerse informado a través de medios oficiales.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca cruzar zonas inundadas o con balsas de agua. Si se ha cruzado por una zona anegada, después hay que comprobar los frenos. Si el vehículo queda atrapado por una crecida de agua, hay que abandonarlo cuando el nivel supere el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de cauces de ríos, aunque estén secos. En el campo, los árboles solitarios o elementos metálicos atraen los rayos. En zonas costeras con temporal, hay que evitar paseos, rompeolas y miradores.

En casa, ante una subida del agua, hay que subir a plantas superiores y evitar sótanos y garajes.

Con viento fuerte, se recomienda asegurar objetos, cerrar ventanas y retirar elementos exteriores peligrosos. En la vía pública, evitar muros, cornisas y árboles. Si sorprende durante un viaje, buscar refugio seguro fuera del vehículo.

Ante cualquier situación de riesgo, debe llamarse al 112 Andalucía, disponible 24 horas.

Toda la información está disponible en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/).