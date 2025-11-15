La Guardia Civil evita el atropello de un agente durante la interceptación de una narcolancha en Huelva
La operación ha tenido lugar en El Terrón (Lepe) y se ha detenido a tres personas por los hechos
R.M.
La Guardia Civil ha intervenido en la mañana de este sábado una narcolancha en El Terrón, municipio de Lepe (Huelva), y ha detenido a sus tres tripulantes por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Esta embarcación se encontraba resguardada del temporal en la zona del Terrón desde el día 13 de noviembre y al detectar la presencia de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, que pudieron salir a navegar dadas las condiciones adversas del mar estos días, emprendió la huida, siendo finalmente interceptada en el río Piedras y detenidos sus tripulantes.
Caída de un Guardia Civil
En el transcurso de la Operación se cayó al agua un Guardia Civil, y ante la posibilidad de que fuera arrollado por la narcolancha se llevaron a cabo disparos intimidatorios al aire. El agente rescatado del agua se encuentra ileso.
