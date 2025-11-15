La Guardia Civil evita el atropello de un agente durante la interceptación de una narcolancha en Huelva

La Guardia Civil ha intervenido en la mañana de este sábado una narcolancha en El Terrón, municipio de Lepe (Huelva), y ha detenido a sus tres tripulantes por presuntos delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Esta embarcación se encontraba resguardada del temporal en la zona del Terrón desde el día 13 de noviembre y al detectar la presencia de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, que pudieron salir a navegar dadas las condiciones adversas del mar estos días, emprendió la huida, siendo finalmente interceptada en el río Piedras y detenidos sus tripulantes.

Caída de un Guardia Civil

En el transcurso de la Operación se cayó al agua un Guardia Civil, y ante la posibilidad de que fuera arrollado por la narcolancha se llevaron a cabo disparos intimidatorios al aire. El agente rescatado del agua se encuentra ileso.