El municipio onubense de Nerva se inunda tras desbordarse el barranco de Santa María por las lluvias
El Ayuntamiento tuvo que alertar a la población para que se quedara en sus casas
Las lluvias intensas de la borrasca Claudia han provocado este sábado en la localidad onubense de Nerva el desbordamiento del barranco de Santa María, lo que ha obligado al Ayuntamiento del municipio a alertar a la población y pedirle que se queden en sus casas. Un hecho que ha inundado gran parte del pueblo.
Según informa Onda Minera, ha sido una tromba de agua puntual la causante del desbordamiento de este barranco, que cruza de forma subterránea la población de norte a sur. La entrada del mismo llevaba muchísima agua acumulada y se han ido acumulando pequeños árboles, ramas, troncos y diversa suciedad arrastrada por la lluvia, lo que ha hecho que se taponen pequeños puentes y pequeñas presas en su recorrido.
Ocurre el desbordamiento y la alerta
Las acumulación de taponamientos a lo largo del cauce ha provocado el 'salto', desbordándose el barranco de Santa María finalmente. La Policía Local reaccionaron con rapidez, además de los vecinos, lo que evitó daños personales, aunque sí materiales con varias casas inundadas.
Los servicios de obras del Ayuntamiento de Nerva, por su parte, han abierto todas las canalizaciones y los caños, lo que ha evitado que las incidencias fueran de mayor gravedad. La intranquilidad entre los vecinos era total, según informaba Onda Minera, porque recuerdan la inundación por estas mismas fechas de 2019.
