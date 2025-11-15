Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un impresionante socavón en Huelva se traga un coche con cuatro personas dentro: "Ha desaparecido la carretera"

Un coche con cuatro personas ha caído dentro sin poder esquivar el tremendo socavón

VÍDEO | Un coche con cuatro personas cae por un enorme socavón en Huelva

VÍDEO | Un coche con cuatro personas cae por un enorme socavón en Huelva

ONDA MINERA

Ramón Morales

Ramón Morales

Huelva

La A-476 se encuentra cortada al tráfico en uno de sus tramos al "desaparecer" por completo la carretera por un enorme socavón en las cercanías de Nerva (Huelva). Una incidencia que ha provocado la caída de un coche dentro con cuatro personas, que fue arrastrado por la corriente pero que afortunadamente los ocupantes pudieron salir del vehículo y ponerse a salvo, según informa Onda Minera.

En el vídeo se observa cómo se derrumba aún más este tramo de carretera debido a las filtraciones de las lluvias torrenciales ocurridas este sábado en las cercanías del municipio onubense, donde se desbordó el barranco de Santa María inundando el pueblo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El acuerdo con los funcionarios más allá de la subida salarial: acción social, estabilización y elección de los PLD
  2. Sevilla, en aviso amarillo por la borrasca Claudia: estas son las horas en las que lloverá este jueves
  3. El PP se enfrenta a Vox por su rechazo a los presupuestos de Andalucía: 'Están subiditos, pero la democracia no les sienta bien
  4. Así es el plan para regenerar Matalascañas: remodelación de nueve espigones y 700.000 metros cúbicos de arena
  5. Andalucía se prepara para un giro invernal tras la borrasca Claudia
  6. La recaudación por el Impuesto de la Renta se dispara en Andalucía: mil millones y 120.000 contribuyentes más
  7. Así es la catedral andaluza que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad: inspiró la Basílica de San Pedro de Roma y tiene un Papa enterrado en ella
  8. Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días

Un impresionante socavón en Huelva se traga un coche con cuatro personas dentro: "Ha desaparecido la carretera"

Un impresionante socavón en Huelva se traga un coche con cuatro personas dentro: "Ha desaparecido la carretera"

El municipio onubense de Nerva se inunda tras desbordarse el barranco de Santa María: "El pánico es indescriptible"

El municipio onubense de Nerva se inunda tras desbordarse el barranco de Santa María: "El pánico es indescriptible"

Más de 900 incidencias en Andalucía: se eleva a fase de emergencia el Plan ante el Riesgo de Inundaciones

Más de 900 incidencias en Andalucía: se eleva a fase de emergencia el Plan ante el Riesgo de Inundaciones

Varios españoles heridos tras un tornado en el Algarve, donde ha muerto una mujer británica

Andalucía registra más de 600 incidencias por el temporal y hay riesgo de inundación en Sevilla, Cádiz y Huelva

Andalucía registra más de 600 incidencias por el temporal y hay riesgo de inundación en Sevilla, Cádiz y Huelva

La borrasca Claudia cambia este domingo en Andalucía: dos provincias en alerta y lluvias en estos puntos

La borrasca Claudia cambia este domingo en Andalucía: dos provincias en alerta y lluvias en estos puntos

Un tesoro escondido en las playas de Cádiz: lo dejó allí el pirata que inspiró a Jack Sparrow

Un tesoro escondido en las playas de Cádiz: lo dejó allí el pirata que inspiró a Jack Sparrow

La Guardia Civil evita el atropello de un agente durante la interceptación de una narcolancha en Huelva

La Guardia Civil evita el atropello de un agente durante la interceptación de una narcolancha en Huelva
Tracking Pixel Contents