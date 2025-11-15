Un impresionante socavón en Huelva se traga un coche con cuatro personas dentro: "Ha desaparecido la carretera"
Un coche con cuatro personas ha caído dentro sin poder esquivar el tremendo socavón
La A-476 se encuentra cortada al tráfico en uno de sus tramos al "desaparecer" por completo la carretera por un enorme socavón en las cercanías de Nerva (Huelva). Una incidencia que ha provocado la caída de un coche dentro con cuatro personas, que fue arrastrado por la corriente pero que afortunadamente los ocupantes pudieron salir del vehículo y ponerse a salvo, según informa Onda Minera.
En el vídeo se observa cómo se derrumba aún más este tramo de carretera debido a las filtraciones de las lluvias torrenciales ocurridas este sábado en las cercanías del municipio onubense, donde se desbordó el barranco de Santa María inundando el pueblo.
