Un tesoro escondido en las playas de Cádiz: lo dejó allí el pirata que inspiró a Jack Sparrow

Cádiz esconde en sus playas un tesoro escondido siglos atrás por el pirata que inspiró la figura de Jack Sparrow, el personaje interpretado por Johnny Depp en Piratas del Caribe, y que se consideraba el último pirata del Atlántico.

Así lo ha contado Francisco Javier, el divulgador gaditano y guía turístico que se encuentra tras el perfil 'javielitoguia', en el que muestra datos curiosos de la historia de la ciudad gaditana. En su último vídeo, ha hablado del tesoro escondido en las playas de la capital por parte de este corsario gallego.

El Jack Sparrow gallego y su tesoro enterrado en Cádiz

"El pirata que inspiró a Jack Sparrow dejó un tesoro enterado en las playas de Cádiz. Era Benito Soto, un pirata gallego de principio del siglo XIX cuyo barco se llama 'la Burla Negra' y, claro, seguro que os sonará a Jack Sparrow y su 'Perla Negra'", ha relatado el gaditano.

Fue en 1828 cuando Benito Soto y el resto de la tribulación de la 'Burla Negra' encallaron en las playas de Cádiz, tras lo que decidieron enterrar el tesoro que portaban en la arena de la playa antes de ser apresados y llevados a la antigua cárcel del Obispado para ser juzgados.

La fuga en Cádiz del pirata que inspiró a Jack Sparrow

"Como la cárcel del Obispado se encontraba junto a la Catedral Vieja, todo preso que tenía que ser ajusticiado y juzgado en la plaza pública tenía que salir por el Callejón de los Piratas", ha explicado el joven sobre otro de los lugares más emblemáticos de Cádiz.

Sin embargo, Benito Soto no tuvo que realizar ese desfile, ya que, al puro estilo Jack Sparrow, se fugó de la cárcel del Obispado, dejando su tesoro atrás. Sin embargo, el corsario gallego fue finalmente apresado y ajusticiado por los ingleses en Gibraltar, donde finalizó su historia.

El tesoro escondido en Cádiz por el último pirata del Atlántico

Desde entonces, no se ha sabido nada del tesoro escondido por el último pirata del Atlántico. Sin embargo, se cree que aparecieron unas monedas de oro en 1904 que formaban parte de este botín, lo que inspiró la copla 'Los duros antiguos'.

"Ya sabéis dos cositas, primero por qué el Callejón de los Piratas se llama así, y lo segundo, que los de Hollywood nos ponen historia española y nos la comemos con patatas", ha recalcado el guía turístico.