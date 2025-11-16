La borrasca Claudia deja 1.400 incidencias en Andalucía y obliga a cortar siete carreteras

La Junta ha rebajado este domingo a las 11:00 horas la situación en Andalucía de fase de emergencia a preemergencia, después de que el paso de la borrasca Claudia por la comunidad se debilitara tras dejar 1.400 incidencias gestionadas, según ha informado el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz.

"La desescalada de la fase de emergencia se ha producido al no recibirse ya prácticamente ningún caso desde las seis de la madrugada", tal y como ha explicado el consejero.

Sanz ha detallado que "Huelva con 392 incidencias atendidas, Sevilla con 380 y Córdoba con 268, han sido las tres provincias en las que ha tenido un mayor impacto el frente de lluvias y tormentas que también se ha dejado sentir en Cádiz (181), Málaga (82), Jaén (66) y Granada (31)".

Rescates y anegaciones en varias provincias

Las anegaciones de la calle, sótanos, garajes y plantas bajas, los avisos por desprendimientos de ramas y árboles, así como elementos del paisaje urbano, además de anomalías en servicios básicos, cortes puntuales de luz e incidencias en la red principal y secundaria de carreteras, han sido las atenciones más repetidas en las salas del 1-1-2, además de los rescates de personas.

En cuanto a incidencias destacadas, ayer a las 21:00 horas se rescató a una familia que estaba refugiada en el capó de su vehículo que se había caído al arroyo del Saltillo, junto al camino de la Cerca en Almonte (Huelva) con una mujer y un menor con peligro de ser arrastrados por la corriente. Tras el rescate, la Policía Local acordonó la zona.

Sobre esa misma hora, a las 21:10 horas, también se rescató a otra familia agarrada a su vehículo arrastrado por el agua del arroyo del Asno, en la carretera de Montoro a Pedro Abad. La Guardia Civil informó de su rescate y les trasladó al centro de salud para su atención.

En la provincia onubense hasta 61 municipios reportaron incidentes al 112, cabe destacar la inundación de la entrada de la estación de autobuses, aunque la terminal pudo seguir manteniendo su actividad al poco tiempo.

En la localidad de Nerva se ha desplegado un operativo de Infoca para el acondicionamiento del viario tras las inundaciones con dos grupos de bomberos forestales y dos autobombas.

Carreteras cortadas por el temporal en Córdoba, Sevilla y Huelva

En Córdoba han sido 36 las localidades afectadas especialmente en la red secundaria de carreteras por acumulación de balsas de agua, piedra y barro; mientras que en la provincia sevillana han sido 67 poblaciones con caída de ramas, árboles y objetos en calles y carreteras, accidentes de tráfico, caída de elementos de fachadas de edificios, presencia de obstáculos en la vía arrastrados por el viento, viviendas y calles anegadas y balsas de agua en la calzada.

Antonio Sanz ha pedido que, aunque el temporal esté remitiendo, si se va a viajar que la población se informe antes del estado de las carreteras en las que se está trabajando para que durante las próximas horas se pueda volver a la normalidad lo antes posible.

Un total de siete carreteras andaluzas presentan, a esta hora, incidencias relacionadas con los efectos del temporal.

En la provincia de Córdoba permanecen cortadas la CO-3310 en Almodóvar del Río, entre los puntos kilométricos 5,0 y 6.0, así como el puente de la CO-4207 en La Zarza, entre los kilómetros 4,5 y 6,0.

En la provincia de Sevilla continúan intransitables la SE-3102 en la capital, en el kilómetro 2.0; la SE-4108 en El Palomar, en el kilómetro 16,5; y la SE-7103 en Las Carreteras, en el kilómetro 13.0.

A estas incidencias se suma el corte de la A-476 entre El Castillo de las Guardas y Minas del Castillo, entre los kilómetros 1,92 y 6,87.

En Huelva está cortada la A-476 en Nerva entre los kilómetros 24,200 y 25,400.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no mantiene activado a esta hora ningún aviso por fenómenos meteorológicos adversos en la comunidad autónoma andaluza, aunque para mañana lunes, desde las 00:00 horas hasta las 21:.00 horas, está previsto el aviso amarillo por lluvias en el litoral gaditano.