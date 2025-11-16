¿Cuándo comienzan las zambombas en Cádiz? Fechas clave de la Navidad gaditana 2025

La Navidad con sabor gaditano tiene que ir acompaña de luces, zambombas y flamenco. La provincia de Cádiz comenzará esta misma semana a poner su mira en las fiestas navideñas con el encendido en algunas de sus ciudades, como es el caso de Jerez de la Frontera, y la celebración desde el fin de semana de las primeras zambombas con villancicos.

Así, será Jerez la primera en inaugurar su alumbrado de Navidad por las calles de la ciudad en la tarde del viernes 21 en el entorno de la Alameda Cristina, acompañando este acto un concierto flamenco a cargo de Luis de Periquín.

Además, el mismo 21 se abre el periodo oficial de celebración de zambombas, que se prolongará hasta el 25 de diciembre. De hecho, según anunció en su momento la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, el alumbrado de este año cuenta con "detalles" al décimo aniversario de la declaración de la zambomba jerezana como Bien de Interés Cultural, con motivos luminosos de este instrumento que da nombre a la fiesta más tradicional de la Navidad en esta localidad.

También en Cádiz capital se abre el viernes 21 el periodo oficial para la celebración de zambombas, según un bando municipal, que especifica que el horario debe ser de 14,00 a 23,00 horas. No obstante, el alumbrado en la ciudad se inaugurará el viernes 28 a partir de las 19 horas en la plaza de San Juan de Dios, con la bailaora y coreógrafa gaditana María Moreno como protagonista del acto.

El Puerto de Santa María esperará hasta el día 28 para el acto oficial de inauguración del alumbrado navideño. La celebración comenzará a las 18,30 horas en la Plaza de la Noria con la tradicional Cabalgata de la Estrella, protagonizada este año por Ruth Amaya, y recorrerá las calles portuenses hasta llegar a la Plaza Isaac Peral, donde, en torno a las 19,30 horas, se realizará el encendido oficial del alumbrado, presidido por el alcalde Germán Beardo junto a la Estrella.

Será el día 29 cuando San Fernando se ilumine por Navidad, siendo la artista Nía, acompañada por la alcaldesa, Patricia Cavada, la encargada de encender el alumbrado en una cita que incluirá un concierto especial, además de un espectáculo infantil previo.

También Diputación se sumará a la llegada de la Navidad a la provincia, junto a la Federación de Peñas Flamencas de la Provincia, con el programa de Navidad Flamenca para potenciar las zambombas en las diversas localidades gaditanas, donde del 29 de noviembre al 23 de diciembre 34 grupos ofrecerán su repertorio de villancicos con 47 zambombas en 29 localidades, en una programación que ha sido calificada de "histórica".

Esta programación dará comienzo en El Puerto de Santa María el 29 de noviembre y continuará en San Fernando, Jerez, La Línea, Conil, Sanlúcar, Vejer, Barbate, Setenil, Cádiz, San Roque, Algeciras, Ubrique, Los Barrios, Rota, Medina, La Barca de la Florida, Chiclana, Alcalá del Valle, San Fernando, Guadalcacín, Chipiona, Trebujena, Espera, Puerto Real, Arcos de la Frontera, Olvera, Bornos, Paterna, Prado del Rey, Guadiaro (San Roque) y Algodonales.