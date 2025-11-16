A examen la ley que exige un B2 en un idioma extranjero para obtener el título del grado: "El nivel debe mejorar en Secundaria"

La Ley Universitaria Para Andalucía, más conocida como Ley Lupa, está a punto de ser una realidad en la comunidad autónoma. Con su llegada se formalizará un nuevo requisito para los estudiantes: acreditar un nivel B2 en un idioma extranjero para conseguir el título del grado en cualquier universidad pública o privada. Sin embargo, la medida de la Junta de Andalucía será oficial a partir del 1 de octubre de 2029, por lo que afectará a aquellos alumnos que a día de hoy están cursando tercero de la ESO.

Este nuevo requisito, que también a afecta al acceso del profesorado ayudante doctor y contratado doctor, lleva más de un año siendo protagonista en debates del Parlamento andaluz, así como en institutos y universidades. ¿Cuál es el nivel de idiomas de los alumnos? ¿Se darán ayudas para financiar las academias y clases particulares? ¿Es necesario reforzar el nivel de inglés? ¿A qué edad se debería de tener el nivel B2?

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Sevilla, Carmen Gallardo, asegura en una conversación con El Correo de Andalucía que esta nueva medida es una oportunidad para que "se establezcan mejoras formativas en idiomas", algo que valora positivamente. Sin embargo, insiste en que "para su correcto desarrollo" se debe incluir junto a la ley "medidas claras" de cómo se van a suministrar los recursos necesarios para que los estudiantes "no se vean afectados económicamente", especialmente las familias más vulnerables.

El 60% de los jóvenes no tiene el B2

A día de hoy, todas las universidades están obligadas a acreditar un nivel B1en algún idioma extranjero para que sus alumnos puedan recibir el título universitario. De acuerdo con la vicerrectora de Estudiantes, la Hispalense ya tiene una bolsa de alumnos (unos 600) sin el título por no tener el B1 en ningún idioma extranjero. "Debemos empezar por ellos", sostiene.

A más nivel de inglés menos alumnos preparados. Según fuentes de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a día de hoy sólo el 40% de los estudiantes se ha sacado el B2 en inglés. Es decir, menos de la mitad de los estudiantes tienen el First Certificate, el examen de inglés de Cambridge que certifica un nivel intermedio alto del idioma. De seguir así en 2029 no podrían graduarse en ningún centro público ni privado.

El nivel de inglés en Secundaria

Según Gallardo, uno de los grandes retos para abordar esta nueva medida de la Ley Lupa será el aprendizaje durante el periodo de instituto. "El nivel debe mejorar en Secundaria, para que cuando lleguen a la universidad ya tengan esas competencias".

A este argumento se suma el Consejo de Estudiantes de la US, quienes defienden que el B2 se tiene que obtener en el Bachillerato. "Es un nivel que se tiene que reclamar antes, hacerlo en la universidad es poner un parche y no una medida para fomentar el inglés", dice Luis Gonzalo, delegado del consejo y alumno de Estadística.

La vicerrectora de Estudiantes apela fomentar el Instituto de Idiomas (IDI): "Hoy en día, los alumnos lo estudian por su cuenta y después le piden la titulación al IDI, habrá que potenciar eso".

Financiación pública de los idiomas

Actualmente, las becas de competencias lingüísticas son solo para aquellos alumnos con una beca del Ministerio de Educación. "Son muy restrictivas, no solo por el requisito económico, también por el académico", defiende la vicerrectora de Estudiantes.

Para Gallargo, al entrar en vigor esta nueva medida la financiación pública de los idiomas deberá cambiar: "Si la medida se extiende a todos los alumnos las ayudas económicas deben ser generalizadas y las tendrá que asumir la Junta de Andalucía o nosotros, las propias universidades".

De acuerdo con la ley impulsada por el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, está contemplado incluir en el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas Andaluzas una cobertura para programas de becas y ayudas que contribuyan con la adquisición del nivel de idioma exigido.

Creemos que habrá muchos problemas para financiarlo y serán los alumnos quienes tengan que acarrear con los gastos Luis Gonzalo — Delgado del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Sevilla

Desde el Consejo de Estudiantes de la US la noticia ha generado una fuerte controversia: "Creemos que habrá muchos problemas para financiarlo y serán los alumnos quienes tengan que acarrear con los gastos". El delegado del Consejo de Estudiantes afirma que "obligar a los universitarios no es la medida para fomentar el inglés" y apela a que el nivel de idiomas incremente en los institutos, antes de llegar a la universidad.

Solo el 20% de los estudiantes están de acuerdo con la ley

El año pasado, la Junta de Andalucía llevó a cabo una encuesta con el Centra para analizar la respuesta de los jóvenes ante esta nueva medida. El 59% del alumnado se mostró favorable a mantener la exigencia de acreditar un nivel B1 en idiomas mientras que solo un 20,5% consideró necesario incrementarlo al un B2. Por el contrario, un 15% de los estudiantes universitarios se inclinaron por disminuir el nivel.

En esta misma línea, la vicerrectora de la US recuerda cuando el nivel B1 pasó a ser obligatorio: "En aquel momento parecía una barbaridad y ahora llevamos años de rodaje y es algo normal". Lo importante, incide, es que se lleven a cabo programas específicos para que los estudiantes mejoren su nivel de inglés. "Sé que los estudiantes estaban muy descontentos, pero lo he trabajado con ellos. No nos debe dar miedo".