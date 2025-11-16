Nerva convoca una concentración por el desbordamiento del barranco y reclama "soluciones que jamás llegan"

El Ayuntamiento de Nerva ha hecho un llamamiento a sus vecinos tras el último desbordamiento del barranco de Santa María provocado por la borrasca Claudia. Tal como reza un comunicado publicado por el propio consistorio, se ha decidido por unanimidad convocar a todos los nervenses a una concentración este lunes 17 a las 17 horas en la puerta del Ayuntamiento. "Vamos a reclamar todos unidos una actuación urgente sobre los cauces de nuestra Villa, que nos libere de una vez por todas de este peligro que se cierne constantemente sobre todos nosotros".

Este sábado por la tarde, la zona del centro de Nerva se inundó durante alrededor de 20 minutos. No se tuvo que lamentar ningún herido, pero el desbordamiento provocó la entrada de agua en algunas casas y locales comerciales de la avenida de la Reú y Avenida de Andalucía.

Tras le paso de la borrasca Claudia, el consejero de Presidencia, Snaidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha mostrado su agradecimiento al operativo del Plan Infoca por su "compromiso" en el acondicionamiento de las calles y el "apoyo al municipio" con el despliegue de medios. "Su trabajo, siempre ejemplar, marca la diferencia en momentos difíciles", ha escrito en su cuenta de X.

"Una vez el barranco se desborda nada podemos hacer"

De acuerdo con el edil del municipio, José Luis Lozano, sobre las 16 horas empezó a recibir las primeras llamadas de vecinos alertando de una inundación en la parte baja del barrio de El Pilar. Tras su llegada a la zona asegura que no dejó de contestar llamadas de los residentes de El Pozo bebé advirtiendo del desbordamiento del barranco de Santa María.

"Desde ese momento, lo único que pudimos hacer fue poner todos los medios a nuestra disposición para arrimar el hombro. Desgraciadamente, una vez que el barranco se desborda nada podemos hacer para contener las aguas y únicamente podemos centrarnos en ayudar a los damnificados", sostiene el alcalde en su comunicado.

Por suerte, las lluvias y las rachas de viento han disminuido y el desbordamiento si ha quedado en un susto. Sin embargo, lo ocurrido en la tarde de este sábado recuerda, tal como apunta el escrito, a la inundación vivida en 2019, que provocó numerosos daños materiales en el municipio. "Nos encontramos ante un desbordamiento anunciado sobre una situación en peligro para nuestra población, previsible y esperada", señala Lozano.

Ante este escenario, denuncia que desde 2019 las administraciones no hayan actuado "mostrando una pasividad indigna con una población cansada de esperar soluciones que jamás llegan".

El gran socavón de la A-476

Además de las inundaciones en el núcleo urbano de Nerva, también se produjeron importantes destrozos, como el que tuvo lugar en el colector del barranco de Enmedio. Los derrumbes en la zona sur del pueblo provocaron el corte de la carretera A-476 a su paso por el kilómetro 25,5, limitando la circulación en la circunvalación de Nerva.

De las más de 300 incidencias que se produjeron en la provincia de Huelva desde que comenzara la borrasca Claudia, el enorme socavón en la carretera que une El Garrobo con el Castillo de las Guardas es una de las estampas más impactantes que deja este temporal. El derrumbe provocó un accidente de tráfico con un coche que transportaba a cuatro personas. Las víctimas resultaron heridas y fueron atendidas por los servicios médicos.

El alcalde de Nerva ha aprovechado su comunicado para agradecer la "inmediata actuación" de todo el vecindario en las labores de limpieza. "Qué orgullo, jamás falláis", apunta.

Finalmente, ha confirmado que "los modestos medios" con los que cuentan continúan de guardia para atender la demanda de cualquier ciudadano y ha anunciado el establecimiento en el Ayuntamiento de un punto de recepción de incidencias y denuncias de afectados.

"Mañana es un buen momento para que, todos juntos, reclamemos las actuaciones que, por justicia, nos corresponden", ha concluido.

Actualización del estado de Nerva

Tal como comparte en sus redes sociales el Ayuntamiento, en la mañana de este domingo "el agua discurre con normalidad y a un nivel bajo por el barranco de Santa Maria a su entrada por la barriada Del Pozo Bebé". La maquinaria pesada se encuentra realizando tareas de desescombro tras detectarse este sábado nuevos derrumbes sobre el colector del barranco de Enmedio ubicado en la zona del antiguo matadero municipal.

Además, informa de que hay dos retenes de Infoca, formados por una veintena de operarios y mandos técnicos, con dos camiones que se encuentran realizando labores de baldeo con agua a presión para limpiar las zonas afectadas por la inundación de ayer.

En cuanto a la carretera A-476, se encuentra cortada al tráfico en dirección Sevilla desde la entrada-salida de la localidad por el Malacate de la zona este. Además, se encuentra cortada al tráfico pesado desde el kilómetro 23,5 hasta el 26,5 a causa de los desprendimientos ocasionados en el talud ubicado a la entrada del pueblo por la zona sur, a la altura del kilómetro 25,5.