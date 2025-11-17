Una masa de aire ártico llega a Andalucía y dejará las temperaturas cercanas al cero

La borrasca Claudia llega a este lunes en una fase muy madura y su debilitamiento se acentúa respecto al domingo. Esto se notará en Andalucía, donde solo una provincia estará en alerta amarilla por lluvias, Cádiz, aunque el panorama seguirá inestable con precipitaciones dispersas en toda la comunidad. Lo relevante es lo que llega esta semana, una gran masa de aire muy frío que cubrirá toda la península y también Andalucía, ha anunciado Aemet.

Todavía es muy pronto para determinar si habrá algún tipo de alerta de Aemet para esos días, debido a la incertidumbre, pero los distintos modelos coinciden en anunciar un notable descenso de las temperaturas y la entrada de una masa de aire frío invernal.

Llega el invierno, ahora de verdad

En definitiva, el frío y el invierno llegan esta semana a Andalucía. Según informa Aemet, una masa de aire de origen ártico llegará a la península desde el miércoles, provocando un desplome absoluto de las temperaturas de manera paulatina en todas las latitudes del país.

Esta masa de aire muy frío provocará temperaturas bajas para la época en Andalucía, propias del invierno. En este sentido, las temperaturas comenzarán a bajar de forma progresiva desde el miércoles en nuestra comunidad con 4-7 grados de mínima en varias capitales de provincia, hasta llegar al fin de semana, donde se registrarán temperaturas bajo cero o cercanas al cero, concretamente viernes y sábado.

Si hablamos de valores, se esperan el sábado mínimas de -2 grados en Granada; 1 grado en Jaén; 2 en Córdoba; 3 grados en Sevilla; 4 en Huelva; y 7 grados en Málaga, Cádiz y Almería. En cuanto a las máximas, estarán en el rango de los 14 grados de media, excepto Granada, con máximas de 9 grados el sábado.