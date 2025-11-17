Moreno llama a "combatir sin cuartel" el acoso escolar apelando "al respeto y la igualdad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento este lunes a estudiantes y familias para que se impliquen de forma activa en la lucha contra el acoso escolar, instándoles a “no permitir que nada ni nadie atente contra la autoestima, la dignidad y la integración de ninguna persona”. Durante su intervención, Moreno ha reclamado “combatir sin cuartel el bullying en las aulas”, apelando a la defensa de los valores esenciales de la sociedad andaluza: respeto, libertad, igualdad y solidaridad.

Moreno se ha expresado así en el día en el que tres investigadas por el caso de Sandra Peña -la menor sevillana que se suicidó tras presuntamente haber sufrido acoso escolar- están prestando declaración ante la Fiscalía de Menores. Las declaraciones las ha hecho en el acto organizado en el Palacio de San Telmo para reconocer a los mejores expedientes académicos del curso 2024/2025 de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores.

Inversión récord en educación pública andaluza

En este evento, el presidente ha resaltado que Andalucía tiene prevista una inversión durante 2026 en el sistema educativo público de 9.300 millones de euros, un 47% más que en 2018, reforzando de esta forma "un año más" la apuesta del Gobierno andaluz por la calidad educativa de niños y jóvenes andaluces a los que actualmente forma una plantilla docente que asciende a 108.657 personas, después de que este curso se hayan incorporado 3.128 profesores de refuerzo pese a tener 19.000 alumnos menos en las aulas andaluzas.

"Representáis el espíritu de esta Andalucía que quiere ser cada día mejor, más capaz y más fuerte, que ahora cree en sí misma, sin miedo, sin complejos. Que empieza a ser líder en muchas cosas: exportaciones, energías renovables, emprendimiento, innovación... Tengo una fe inmensa en lo que vosotros, las generaciones más jóvenes, podéis hacer por Andalucía. Nunca estuvo el futuro de nuestra tierra en mejores manos", ha felicitado Moreno.

Orgullo en el sistema educativo público

El presidente ha puesto el foco en la labor de los docentes y en su importancia dentro del sistema educativo: "Ellos contribuyen a que el talento, la vocación y el entusiasmo de los alumnos cristalice en superación, en capacitación y, muchas veces, en éxito. Me siento orgulloso de que hoy, el sistema educativo público andaluz sea modélico en España. Con todos sus defectos, pero con todas sus virtudes, que son muchísimas".

"La educación pública andaluza se esfuerza para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de formarse, prosperar y adquirir las mejores herramientas para la vida. La diversidad es un tesoro que debemos cuidar. Los centros de enseñanza pública de Andalucía son hoy un espacio seguro de convivencia. Os pido a estudiantes y familiares que contribuyáis a que sea así, no consintiendo que nada ni nadie atente contra la autoestima, la dignidad y la integración de ninguna persona", ha reclamado el presidente.