Nerva sale a la calle para reclamar ayudas tras su inundación: "La historia no nos ha sonreído"

El paseo que hay frente al Ayuntamiento de Nerva no cabe nadie más. El pueblo ha salido a la calle este lunes después de los efectos que ha tenido la borrasca Claudia sobre el municipio. Había gente de todas las edades y procedencias para denunciar la "desidia" por parte de las administraciones después de que la localidad se inundara este fin de semana. No es la primera vez que pasa y los vecinos han dicho basta.

Pasará mucho tiempo hasta que los vecinos olviden el aspecto que tenía Nerva este sábado. El desbordamiento del barranco de Santa María dejó calles inundadas y obligó al Ayuntamiento a pedir a la población que tuviera un especial cuidado y se quedará en sus casas para lamentar ningún problema grave. Las acumulaciones de taponamientos a lo largo del cauce provocó el 'salto', que dejó casas inundadas.

"El único poder que tiene Nerva a día de hoy sois todos y cada uno de vosotros", ha exclamado el alcalde del municipio, José Luis Lozano. Las primeras llamadas de emergencias se recibieron a las 16:00 y no pararon en prácticamente toda la tarde. Pese a todo, el desbordamiento quedó solo en un susto. Ahora, el dirigente socialista reclama soluciones: "Ha llegado el momento, no de pedir, sino exigir lo que por derecho no corresponde".

Una historia que se repite

"Sabemos que la política y las administraciones tienen su ritmo", ha defendido el regidor, que ha lamentado que, sin embargo, este ritmo no es el que necesita su pueblo. El alcalde ha explicado que este mismo martes pedirá un encuentro con la Delegación de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta para conocer si hay avances en los proyectos del barranco y evitar que se repita esta situación.

Ha sido el primer edil quien convocó comunicado a sus vecino, pero le han acompañado todos los concejales. Una vez se produce el desbordamiento, algo que desde la administración municipal no pueden impedir, lo único que pueden hacer desde el Ayuntamiento es asistir a la población. En su opinión, era una situación "previsible" y no quieren que se vuelva a repetir. "La historia en los últimos años no nos ha sonreído", ha lamentado.

Este no es un problema nuevo. Ya en 2019 las tormentas provocaron una inundación en el municipio onubense. "Consideramos totalmente injustificado una demora, una desidia que durará más de seis años, más de 2.150 días", ha denunciado Lozano ante sus vecinos. Aun así, el alcalde ha agradecido a José Manuel Zamora, el vicepresidente de Diputación, su "apoyo incondicional" y los trabajos del Infoca".

Un proyecto licitado

Aunque en 2019 el municipio se inundó, las peticiones de que se encauzara el barranco se remontan al año 2016, durante la administración socialista. El objetivo es cambiar el recorrido del cauce para evitar que el agua llegue a las casas y los locales. De hecho, en 2024, la Junta de Andalucía ya licitó este proyecto, sin embargo, un año y una nueva inundación después, en Nerva no saben nada al respecto.

Según informó Onda Minera, fue una tromba de agua puntual la causante del desbordamiento de este barranco, que cruza de forma subterránea la población de norte a sur. La entrada del mismo llevaba muchísima agua acumulada y se fue acumulando pequeños árboles, ramas, troncos y diversa suciedad arrastrada por la lluvia, lo que hizo o que se taponaran pequeños puentes y pequeñas presas en su recorrido.

En una situación similar, el alcalde de El Castillo de las Guardas, Gonzalo Domínguez, ha señalado a EFE que el derrumbe de la carretera A-476, de titularidad autonómica, era algo "que se veía venir". Este lunes se ha puesto en contacto con el delegado de Fomento de la Junta y le ha explicado que "estaba sentado con una empresa para cerrar un contacto de emergencia". "Ya va tarde", ha lamentado.