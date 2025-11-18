La ciudad de Cádiz que Rosalía ha recomendado visitar a Jimmy Fallon en su programa: "Bellísima"

Andalucía ha estado presente en uno de los programas más importantes y reconocidos de Estados Unidos de la mano de Rosalía. La cantante catalana ha acudido al programa de Jimmy Fallon 'The Tonight Show' para presentar su cuarto álbum, Lux, momento en el que ha decidido recomendar al reconocido presentador visitar una ciudad de la provincia de Cádiz que también se encuentra presente en una de las canciones de este nuevo trabajo discográfico.

Todo ha comenzado cuando la artista ha mostrado al presentador distintos patrones de palmas flamencas y compases con los nudillos en pleno plató, lo que ha despertado las alabanzas y admiración de todos los presentes, incluido el propio Fallon.

Rosalía recomienda visitar este municipio de Cádiz a Jimmy Fallon

Una situación que ha llevado al comunicador a querer replicar el ritmo realizado con los puños en la mesa de madera, una tarea complicada que el presentador ha logrado alcanzar con éxito entre vítores, aplausos y su propio asombro.

Y ha sido en ese momento cuando Rosalía se ha acordado del municipio gaditano de Jerez de la Frontera y su rica y arraigada cultura flamenca, lo que le ha llevado a asegurar a Fallon: "En Jerez de la Frontera lo hacen de forma natural y bellísima".

La presencia de Jerez de la Frontera en la nueva canción de Rosalía

Por ello, le ha recomendado al prestigioso comunicador: "Tienes que ir". A esto, Fallon no ha dudado en asegurar que "lo haré". "Me encantaría", ha recalcado el presentador, que en repetidas ocasiones ha mostrado su pasión por la cultura y música de España y América Latina.

Pero esta no es la primera vez que Rosalía muestra su admiración por Jerez de la Frontera, su belleza y su arte flamenco, sino que el aprecio que siente por la ciudad gaditana le ha llevado a incluirla en una de sus nuevas canciones, 'Reliquia', que arranca su primera estrofa diciendo: "Yo que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona". Una muestra más de la importancia de Jerez de la Frontera en el flamenco, y de este arte en la música de Rosalía.