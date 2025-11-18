La música en directo, el motor de la recuperación de la industria cultural en Andalucía: más espectáculos, más público y más caja

La música en vivo se convierte en el gran motor cultural de la comunidad, que vuelve a encabezar la asistencia a conciertos en España en 2024 y registra crecimientos de dos dígitos en espectadores e ingresos. Así lo refleja el Anuario SGAE 2025 de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, que cumple su vigesimoquinta edición, presentado este martes en el Centro de investigación y recursos de las artes escénicas de Andalucía, en Sevilla.

"La comunidad vive un fenómeno cultural convirtiéndose por segundo año consecutivo líder en asistencia a conciertos de música popular. Ninguna otra región concentra tanta energía, asistencia y pasión por la música en vivo como Andalucía", aseguran desde la Fundación SGAE.

Durante 2024, el territorio andaluz reunió más de 26.500 conciertos, es decir, uno de cada cinco que se celebraron en toda España. Un auténtico estallido cultural que ha disparado las cifras: un 19,8% más de entradas vendidas, que significa un 25,1% más de ingresos.

"Pese a las dificultades heredadas de los últimos años, el sector cultural andaluz avanza con pasos firmes hacia la recuperación. Y lo hace impulsado principalmente por la música en vivo, que se ha convertido en el mayor foco de actividad, dentro del panorama musical y de entretenimiento en España", explica Rubén Gutiérrez, director general de la Fundación.

Pero el fenómeno no se queda ahí. En lo que a música clásica se refiere aumentan también los números respecto al año anterior: se han celebrado un 17,6% más de conciertos, lo que se traduce en un 23,8% más de público y eso se traduce en un que se ha recaudado un 23,5% más de taquilla en un solo año.

Las artes escénicas continúan un camino más lento hacia la recuperación total, pero muestran señales de remontada incrementándose en un 7,3% la oferta, un 11% los espectadores y el 12,6% lo recaudado. El teatro en el territorio andaluz es la disciplina que reunió mayor peso, seguido de la danza y con el indicador más bajo, el género lírico.

"En Andalucía se concentraron el 7,1% de las funciones de artes escénicas realizadas en el territorio español, el 6,1% de los espectadores y el 6,2% de la recaudación. Andalucía es la tercera comunidad española con mejores resultados de recaudación", según cita el Anuario.

Salas de cine con menos público

En cuanto al consumo de contenidos audiovisuales, se mantuvo estable la oferta de cine, con un 0,3% más de sesiones. Mientras que la asistencia 7,7% y un 6% la recaudación, que frente a 2019 se encuentran descensos del 9,8% en la oferta, del 31,2% de la asistencia y del 22,7% en los ingresos en la venta de entradas. "Sevilla es la provincia andaluza que concentró mayores valores en estos tres indicadores, mientras que Jaén registró los menores", información recogida en el Anuario.

Además se registró una media de 1,32 entradas compradas por habitante andaluz. La película con más entradas vendidas en la comunidad durante 2024 fue Del revés 2, mientras que la película española con mayor número de espectadores fue Padre no hay más que uno 4. En Sevilla podemos encontrar varias pantallas y uno de los complejos incluidos en los rankings con más espectadores de 2024.

El móvil manda y el videojuego impulsa

Las nuevas tecnologías han marcado un paradigma clave desde la pandemia y así se ha reflejado en la comparativa con la evolución de los distintos años desde 2019, el teléfono móvil continúa afianzándose como el dispositivo más utilizado en España. Según los datos, el 97,9% de los españoles empleó el móvil para acceder a Internet en 2024. Por primera vez se registra que este dispositivo supere al televisor como el equipo más presente en los hogares.

Este auge del consumo digital se refleja en el incremento de abonados a las plataformas de vídeo en streaming, a las que tiene acceso un 63,3% de los hogares. Netflix se mantiene como la plataforma más utilizada, seguida de Amazon Prime Video. Además, casi el 70% de la población ya disfruta de contenidos audiovisuales online, un porcentaje bastante más elevado que en 2015. Con este crecimiento se acentúa el auge de los pódcast y otros formatos en línea.

El sector del videojuego mantiene su impulso dentro del ecosistema tecnológico, vuelve a situarse como uno de los sectores más sólidos del entretenimiento. En 2024, esta industria facturó en España 2.408 millones de euros, unas cifras que no han dejado indiferente a nadie.

El mapa cultural andaluz está en plena mutación con más conciertos, cine, público, recaudación en muchos sectores. En un país donde el consumo cultural cambia a una velocidad abismal, Andalucía sigue evolucionando con paso firme.