El PP andaluz reacciona a las detenciones en Almería: alega "desconocimiento" pero garantiza "colaboración" con la Justicia

El PP andaluz ha sufrido un duro e inesperado revés este martes con las detenciones del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería, una institución que estaba siendo objeto de una investigación desde 2021 por supuestas comisiones ilegales en la contratación de material sanitario. Todo ello, cuando aún se mantiene abierta la grave crisis por los fallos en los cribados de cáncer y en plena ronda de declaraciones judiciales de cargos políticos por los contratos de emergencia firmados por el SAS tras la pandemia.

Las detenciones se han producido además apenas unos días después de un congreso regional con el que el PP trató de relanzar su estrategia de cara a las elecciones de 2026 dejando atrás la crisis sanitaria. En esa cita, el propio Juanma Moreno, compartió escenario con todos los presidentes provinciales, entre ellos el del PP de Almería detenido este mismo martes.

Ante estos hechos, el presidente de la Junta de Andalucía ha alegado "desconocimiento" para evitar realizar declaraciones mientras que la portavoz del Gobierno, Carolina España, ha garantizado "máxima colaboración" con la Jusiticia.

"No tengo información"

"En este momento de la mañana, yo no tengo ninguna información salvo la que me han trasladado a través de los teletipos las distintas agencias de información, que hay detención y que también se está registrando la diputación", ha manifestado Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación tras su intervención en la apertura de la quinta edición del foro 'Andalucía hacia el futuro' organizado por Europa Press en Sevilla en la sede de la Fundación Cajasol, donde ha subrayado "su desconocimiento" de los motivos de la actuación.

"Máxima colaboración"

Por su parte, la consejera de Hacienda y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha conocido la detención del presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería en medio de una entrevista en Antena 3. En ella ha garantizado "máxima colaboración" con la Justicia.

En las declaraciones recogidas por Europa Press, la también consejera andaluza de Hacienda ha reconocido que ha tenido conocimiento de la noticia en directo y ha pedido que "se vaya hasta el final" para que "se resuelva cuanto antes" lo que se está investigando.

Detenciones

La Guardia Civil ha detenido al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por presuntas contrataciones irregulares.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press los arrestos que se han producido por parte de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Precisamente se trata del juzgado que instruye el caso 'Mascarillas' por el que tanto Gimenéz como Sánchez ya estaban investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron 'mordidas' en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial.