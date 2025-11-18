La oposición responde a las detenciones en el PP de Almería: "Moreno tiene más agenda judicial que de despacho"

"Tiene más agenda en los juzgados que en los despachos". PSOE, Sumar, IU e incluso Vox han alzado la voz este martes contra el PP andaluz de Juanma Moreno tras la detención del presidente de la Diputación y líder del partido en Almería, Javier A. García, de su vicepresidente y de otras tres personas por posibles irregularidades en contrataciones públlicas. La investigación ha partido del conocido como caso mascarillas, una instrucción judicial abierta por un presunto cobro de comisiones ilegales en contratos sanitarios durante la pandemia.

Estas detenciones se producen además en un complejo contexto político para el PP andaluz que aún tiene abierta su mayor crisis política por los fallos en los cribados de cáncer y que este mes tiene una cita clave en la Audiencia de Sevilla por las declaraciones de testigos e investigados (los tres últimos gerentes del SAS) en el marco de la investigación abierta por los contratos de emergencia de la Consejería de Sanidad tras la pandemia.

"Más agenda en los juzgados que en los despachos"

La portavoz del PSOE, María Márquez, se ha referido a esta situación en su cuenta de X. Allí, la dirigente del PSOE andaluz ha recordado que las nuevas detenciones que se han conocido en Almería se suman a la investigación que desarrolla desde haces meses el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sobre las presuntas irregularidades en las contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras la pandemia de coronavirus.

También desde la izquierda, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha arremetido contra la "corrupción" en el PP andaluz: "Algo huele a podrido en Dinamarca", ha afirmado durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Por su parte, la coordinador provincial de IU, María Jesús Amate, ha reclamado la dimisión "urgente" de García. "No puede seguir ni un minuto más al frente de la institución provincial. Hoy ha sido detenido por la UCO y esto está manchando el nombre de nuestra provincia y el nombre de la Diputación Provincial", ha manifestado en unas declaraciones remitidas a los medios.

"El PP vive de esto, es la forma que ha tenido que financiar su propia sede", ha afirmado por su parte la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, quien ha criticado que los arrestos en la Diputación de Almería por "negocios turbios" muestra, a su juicio, por qué el PP se opuso en el Congreso a su proposición de ley para crear una oficina de prevención de la corrupción. "Hay un goteo constante de noticias del PP con la corrupción juntos en un mismo titular otra vez", completó.

Abascal irrumpe en el caso de Almería

Vox, que se encuentra según las encuestas en fase de crecimiento en Almería, ha irrumpido también en este caso de la Diputación de Almería anunciando a través de su presidente, Santiago Abascal, que su formación se va a personar en el caso como "acusación particular".

"Vox está en contra de la corrupción del bipartidismo, venga de donde venga. En estos momentos estamos denunciando durísimamente la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, porque es la que está encima del tapete, pero dentro de unas semanas o de unos meses vamos a tener que hablar de casos de corrupción del PP, de los que también vamos a hablar", afirmó.