El PSOE presiona a Juanma Moreno: urge a cesar al presidente de la Diputación y del PP de Almería tras su detención

Javier Aureliano García, detenido este martes por la UCO en el marco de una investigación por irregularidades en contratos públicos derivada del conocido como caso mascarillas, es presidente de la Diputación Provincial, presidente del PP de Almería y vocal en la ejecutiva de Juanma Moreno constituida hace apenas dos semanas. Por este motivo, el PSOE de Almería ha redoblado su presión y ha exigido el cese inmediato del líder de los populares de todos sus cargos institucionales y políticos y ha responsabilizado directamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"La UCO ha encontrado los indicios de lo que había desde hace años: una presunta organización criminal dirigida por la cúpula del PP de Almería y que está centrada en la manipulación de contratos públicos en el seno de la institución provincial (...) Esto es única y exclusivamente la punta del iceberg", denunció el presidente del PSOE de Almería, José María Martín, quien compartibiliza este cargo orgánico con la Subdelegación del Gobierno en Almería.

Por este motivo, ha solicitado de forma urgente el cese de todos los cargos que ostenta Javier Aureliano García así como del vicepresidente de la Diputación Provincial, que también ha sido detenido en el marco de las investigaciones lideradas por la Guardia Civil. "La responsabilidad es de Juanma Moreno y de Alberto Núñez Feijóo", subrayó el líder socialista. Ambos, no obstante, han alegado este martes su "desconocimiento" en torno al motivo de estas detenciones.

El PSOE personado en el caso

El PSOE de Almería lleva años personado en la instrucción judicial abierta en 2021 por supuestas comisiones ilegales en la compra de material sanitario de la Diputación de Almería durante la pandemia. En esta investigación había declarado se habían producido ya varias declaraciones de testigos e investigados. De hecho, los socialistas pedían que se incorporara también la del presidente de la institución provincial, ahora detenido.

Durante todo el martes se han sucedido las reacciones de los grupos políticos de la oposición que han vinculado las detenciones con una "trama de corrupción" dentro del PP vinculándolo además a las declaraciones en la Audiencia de Sevilla de los tres últimos gerentes del SAS por la investigación abierta por el uso de contratos de emergencia tras la pandemia.