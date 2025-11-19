El tiempo en Andalucía
Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
Ya hay previsiones de cuándo llegará un nuevo frente a la península que traerá precipitaciones, fuera ya de la masa de aire ártico
Si Andalucía ya está casi inmersa en el frío invernal con una masa de aire ártico que entra en la península. Aemet, en su última previsión, ya prevé qué pasará después. Un frente empujado por aire atlántico más templado afectará a la península desde el sábado, dejando cielos nubosos y lluvias la mayor parte del país. En Andalucía será a partir del lunes en determinadas provincias y horas.
Así, según la previsión general de la agencia, desde el sábado un frente sustituirá la masa fría ártica por una más templada atlántica que dejará cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares. Se esperan lluvias en la mitad norte peninsular y en el archipiélago y posibilidad de alguna tormenta ocasional en las islas y litoral cantábrico; no se descarta también de forma débil en zonas montañosas del sureste y litorales mediterráneos, además de Andalucía.
Cuándo llegarán las lluvias a Andalucía y a qué provincias afectará
Teniendo en cuenta la alta incertidumbre por la distancia en el tiempo, las lluvias de este frente se desplazarán de norte a sur del país, llegando a Andalucía en la segunda mitad del lunes 24 de noviembre, extendiéndose al martes. Estas precipitaciones cubrirán la mayor parte de la comunidad aunque no serán intensas, y se atenuarán el martes, que ya se prevé que mejore el tiempo y sean más dispersas.
En principio, y teniendo en cuenta la evolución del frente a final de semana, afectará con lluvias a todas las provincias el mismo lunes excepto la parte oriental, en Almería. El martes la situación será más relajada y se abrirán más claros, aunque el panorama será de inestabilidad. Todo, insistimos, con un grado muy alto de incertidumbre a una semana vista.
