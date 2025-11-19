Cádiz realiza el mayor simulacro de tsunami jamás organizado en España

Cádiz capital acoge este jueves "el mayor simulacro de emergencia que se ha realizado hasta la fecha en el territorio español", según definió el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, el simulacro de tsunami que se va a realizar con la implicación de más de 20.000 personas, entre ellos 1.000 operativos de seguridad y emergencia y más de 19.000 ciudadanos, empresas, hoteles, centros educativos y población en general.

El ensayo tiene por objeto testar las capacidades de la región ante un terremoto similar al de Lisboa de 1755, con magnitud 7,6 al Suroeste del Cabo de San Vicente, lo que motivará una alerta de maremoto en la costa andaluza.

Según explicó el consejero, el aviso del maremoto llegará sobre las 10:03 horas y a partir de ese momento se probará todo el sistema de atención y coordinación, como la respuesta de la ciudad de Cádiz ante un tsunami, los tiempos de atención de operativos y la propia reacción de la población ante una situación de riesgo de esta naturaleza. Además, se probará la puesta en funcionamiento de los sistemas de aviso masivo como el Es-Alert, pero también de otros sistemas sonoros como son megafonía o campanas.

También se van a testar otras capacidades, como los mecanismos de salvaguarda de los bienes culturales, así como el sistema Pemea (Pan-European Mobile Emergency Application), que permite que cualquier aplicación desarrollada bajo este estándar se pueda comunicar directamente con el 112. En este caso, se va a probar el sistema de mensajería al 112 por chat para personas con diversidad funcional como las personas sordas.

Hasta cinco escenarios de trabajo distintos

El simulacro cuenta con hasta cinco escenarios distintos. El primero de ellos en la capital gaditana, en la plaza de San Antonio, donde se va a probar la evacuación en altura y en horizontal de hoteles, centros de mayores, empresas edificios públicos y centros educativos. "Tan solo en esta parte van a participar hasta 2.539 escolares, con la oportunidad que esto representa para enseñarles a actuar ante una situación de emergencia", según el consejero de la Presidencia.

El segundo escenario va a tener como protagonista el Museo de Cádiz para la puesta en práctica de la protección del patrimonio, mientras que el tercer gran escenario tendrá lugar en la playa de Santa María del Mar, en el que se van a practicar los avisos a surfistas, rescates, y en donde se va a trabajar también el protocolo de actuación forense, el del Instituto de Medicina Legal.

El cuarto será el recinto portuario gaditano, toda la zona franca en la que desde el Colegio de Arquitectos se probará el protocolo de valoración de daños en edificaciones. Finalmente, el quinto se desarrollará en la zona portuaria de El Puerto de Santa María, donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) hará prácticas de búsqueda de desaparecidos con bomberos y sanitarios, entre otros.

La ciudad de Cádiz va a ser el epicentro de la mayor prueba ante el riesgo de tsunami, pero también van a participar otros municipios costeros como Chipiona, Conil de la Frontera, Rota, Los Barrios, Puerto Real y la Línea de la Concepción, que van a activar sus planes locales, como también lo harán los edificios públicos como centros educativos o empresas.