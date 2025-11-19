Carolina España defiende la reacción del PP a las detenciones de Almería: "No tienen nada que ver con la Junta”

El Gobierno andaluz mantiene un perfil bajo tras las detenciones del presidente de la Diputación y del PP de Almería, Javier Aureliano García, y de otros dos cargos populares (Fernando Giménez y el alcalde de Fines Rodrigo Sánchez) en el marco de la investigación de la UCO por un posible cobro de comisiones en contratos sanitarios durante la pandemia y posteriormente en obras públicas.

El pasado martes, el presidente andaluz, Juanma Moreno, alegó “falta de información” para evitar posicionarse sobre la investigación de la Guardia Civil aunque horas después anunció el cese de militancia de los tres cargos del PP detenidos.

En esta misma línea, la portavoz del Gobierno, Carolina España, ha reiterado que “no tiene más información” que el comunicado difundido por el TSJA y que, por tanto, no puede realizar más valoraciones sobre lo ocurrido ni sobre el hecho de que se hayan mantenido dirigentes del PP en sus cargos que llevaban casi cinco años siendo investigados por un contrato de dos millones de euros de 2020.

No obstante, Carolina España, sí realizó dos apreciaciones. En primer lugar, desvinculó por completo lo ocurrido en la provincia de Almería con la gestión de Juanma Moreno: "Este caso judicial no tiene nada que ver con la Junta de Andalucía", incidió.

En segundo lugar, defendió la actuación del PP andaluz que, una vez detenido el presidente de la Diputación Provincial acordó el cese de militancia de forma cautelar de los tres cargos populares y el traspaso al consejero Ramón Fernández-Pacheco de la dirección del partido: "Desde el PP desde el minuto 1 se actuó con rapidez y contundencia. En cuanto se conoció la nota quedaron suspendidos de militancia de manera inmediata".

Investigación de cinco años

No obstante, las detenciones del pasado martes en Almería se producen tras una investigación de cinco años que ya conllevó el arresto de un vicepresidente de la institución provincial en 2021. Desde entonces la UCO ha venido analizando tanto el primer contrato en cuestión (los dos millones de euros para compra de material sanitario en 2020) como una serie de expedientes de obras públicas y otros proyectos suscritos posteriormente.

Sin embargo, no se han tomado medidas disciplinarias hasta este martes, cuando el Comité de Derechos y Garantías del PP andaluz ha incoado expediente informativo y ha propuesto la suspensión cautelar de militancia de todos los implicados "hasta que se esclarezcan los hechos objeto de esta investigación". De esta forma, en el caso del presidente del PP de Almería, queda apartado de su cargo que asumirá Ramón Fernández-Pacheco.

"Desde el PP esperamos que tras esta investigación no exista responsabilidad alguna por parte de estos afiliados y pone de manifiesto el derecho de los mismos a la presunción de inocencia y la defensa de sus intereses", recoge el PP andaluz en un escrito difundido a primera hora de la tarde del martes.