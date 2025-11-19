El Gobierno central propone una subida salarial para medio millón de funcionarios andaluces hasta 2028

Más de medio millón de funcionarios andaluces verán como su sueldo sube de aquí a 2028. El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha puesto es miércoles sobre la mesa la posibilidad de aumentar el salario de los empleados públicos un 10% de aquí a 2028. Esta medida, que todavía tienen que negociar los sindicatos, beneficiaría a los trabajadores de todas las administraciones públicas.

Pese a la insistencia de CCOO, UGT y CSIF, representan al 80% de la plantilla pública de todo el país, por sentarse con el ministro, durante este año no se ha alcanzado ningún acuerdo, al menos por el momento. De hecho, tras salvar las diferencias, los tres sindicatos mayoritarios han retomado la unidad sindical para denunciar la "importante" perdida de poder adquisitivo de los funcionarios.

Los sindicatos llevan meses exigiendo a López que se siente con ellos en la mesa de negociación. De hecho, el pasado mes de octubre, UGT, CCOO y CSIF se manifestaron a las puertas de todas las subdelegaciones del Gobierno de España para presionar al ministro, con una gran convocatoria en Andalucía. Así, planteaban otra manifestación en Madrid este mes y una huelga en diciembre, que por el momento no se han suspendido.

Los sindicatos rechazan la oferta

Pese a la oferta que hace el ministerio, los sindicatos apuntan a la letra pequeña de la misma. La subida se repartirá en los próximos cuatro años, aunque durante los dos primeros el aumento no podrá superar el 4%. Así, entre 2027 y 2028 los salarios crecerían el 6% restante y el Ministerio propone que el mayor crecimiento se dé en 2027, cuando se espera que se produzca una desaceleración de los precios.

Desde CSIF han señalado que "no cubriría" la subida de los precios de los dos primeros años. "Es un insulto", han denunciado desde CCOO al considerar que el Gobierno tiene "más margen" para aumentar las nóminas de la administración. Como ellos, en UGT han asegurado que es "insuficiente" y han lamentado que "dificulta la negociación"

A la espera de que se cierre el acuerdo entre ambas partes el Gobierno de la Junta de Andalucía contemplan una partida concreta en los presupuestos autonómicos para poder dar respuesta a esta medida. En concreto, en la presentación de las cuentas, la consejera de Hacienda, Carolina España, detalló que habían reservado 600 millones -300 de los cuales proceden de la reserva que se hizo en 2025-.

Otras medidas para los funcionarios

En el caso de los empleados públicos de la administración autonómica, esta nueva medida se sumaría al aumento salarial que los sindicatos y la Junta de Andalucía cerraron el 6 de noviembre. En el caso andaluz, la propuesta se enlaza con la creación de un nuevo complemento salarial. En concreto, se realiza por tramos de antigüedad del personal y se vincula al desempeño laboral.

Desde el último acuerdo, los empleados públicos han visto como sus sueldos subían. En 2022 el incremento fue del 2,5%; en 2023 ascendió al 2,5%; y en 2024 se estimó un 2% con un 0,5% adicional que finalmente se ha abonado este año 2025 (con un desembolso para la Junta de 150 millones de euros). Sin embargo, el acuerdo, firmado únicamente por UGT y CCOO, contemplaba partidas hasta el 2024.

Esta es la segunda vez que ambas partes se reúnen en el plazo de una semana. Ya el pasado miércoles, el Ministerio planteó a los sindicatos una serie de ofertas para mejorar la situación laboral de los funcionarios y demás empleados públicos. Entre los principales compromisos que anunció López estaba el fin de la tasa de reposición, lo que facilitaría la estabilización de los empleados públicos tal como exige la Unión Europea.