Así es Sergio Herrera, el futuro de la Oncología que nació en La Palma del Condado premiado en San Telmo

Hijo de padre carpintero y madre funcionaria, Sergio Herrera García es uno de los mejores expedientes académicos de Andalucía. Natural de La Palma del Condado, en Huelva, acaba de empezar sus estudios de Medicina en la Universidad de Sevilla. Este pasado 17 de noviembre, este joven de 18 años acudió junto a 11 más compañeros de toda la comunidad al acto presidido por Juanma Moreno, donde el presidente de la Junta de Andalucía reunió en el Palacio de San Telmo a los alumnos más brillantes de Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas Superiores. "Lo pasamos muy bien. Lo primero es que fui con mi familia y que Juanma Moreno en su discurso le dio mucho protagonismo y mucha importancia a la labor que hacen las familias. Eso me gustó mucho, sinceramente", cuenta al otro lado del teléfono a El Correo de Andalucía.

Estudió la ESO y Bachillerato en el IES La Palma, un instituto público de su pueblo donde escogió la rama de Bachillerato de Ciencias de la Salud. En su graduación recibió la Matrícula de Honor junto a otros siete compañeros que también alcanzaron la máxima calificación en su expediente académico. "La verdad es que mi promoción fue muy buena y siempre tuvimos un ambiente muy positivo", añade. Tras realizar la Selectividad le llegó la sorpresa más grande, un 13.985, una nota le permitió escoger qué estudios quería comenzar sin la preocupación de la nota de corte.

Sergio Herrera con su madre recibiendo el Diploma por excelencia académica por la Junta de Andalucía / Sergio Herrera

Todo esfuerzo tiene su recompensa y es por ello que Sergio, desde un principio, tuvo claro que tenía que tomarse en serio los estudios. "Es importante darse cuenta de que nadie nos va a regalar nada", subraya. Aunque con ese expediente se puede pensar que estudia a todas horas, eso está muy lejos de la realidad, según cuenta. Prefiere valorar mucho más el tiempo en las clases y prestar la máxima atención posible. "Soy de esos alumnos que en clase aprovechan las explicaciones de los profesores, porque después es un trabajo que tenemos adelantado, y, bueno, que eso es magnífico para cualquier adolescente", explica.

Su método clave para estudiar es el ser una persona muy curiosa, además de despejar todas las dudas posibles, sin dejar de lado ningún punto de vista que pueda servir como aprendizaje. "Por ejemplo, si estamos estudiando la Guerra Civil para un examen de Historia de España no nos podemos olvidar del testimonio de nuestros abuelos ni de lo que dicen los libros, que no nos olvidemos de las películas", argumenta como consejo.

Para Sergio es "muy bonito" sentir el apoyo de su familia, de sus padres y de sus dos hermanos, en todo momento y poder celebrar estos logros con ellos: "Mi familia es un pilar de apoyo fundamental, saber que siempre hay alguien detrás de ti, que confía en ti, que te quiere, que te apoya y que pase lo que pase va a arroparte por las noches y los días difíciles... pues es muy bonito."

Aunque todavía tiene 18 años, su idea de partida es quedarse en Andalucía para toda la vida. Se quiere especializar en Oncología o Inmunología, y aunque escucha continuamente "que la investigación está mejor pagada afuera, que los que destacan se van fuera y hay fuga de cerebros", Sergio tiene claro que le encanta su tierra: "¿Por qué no quedarse aquí en Andalucía trabajando?".