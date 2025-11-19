Quiénes eran los intocables del PP de Almería y por qué estaban blindados en el partido de Juanma Moreno

"Señoras, señores, autoridades, imputados o no, muchísimas gracias". El almeriense Juan y Medio concluía este domingo con esta broma un emotivo discurso tras ser reconocido en la celebración del día de la provincia. El acto se celebró en el centro deportivo y cultural Javier Aureliano García del municipio de Balanegra. Inaugurado en 2023 con el nombre del presidente de la Diputación de Almería, él nació allí, García asistía entre risas y aplausos a la broma del presentador y humorista de Canal Sur. Quién le iba a decir que solo 48 horas después pasaría la noche detenido. La UCO de la Guardia Civil entró a primera hora en su domicilio. A lo largo de la jornada registró hasta diez inmuebles.

Ya por la tarde, Javier Aureliano García abandonaba el edificio de la Diputación, donde los medios de comunicación hacían guardia, con una chaqueta por la cabeza para no ser reconocido. Era ajeno a que las muchas pulseritas que lleva en sus muñecas son una marca característica que permitía los periodistas locales saber perfectamente que era él sin ver su rostro. El todopoderoso presidente de la Diputación, a la sazón presidente del PP de Almería y el hombre con más control político de una provincia con un poder omnímodo del partido de Juanma Moreno.

Junto a él fueron detenidos el delegado del Área de Presidencia de la Diputación y vicesecretario de Organización del PP de Almería, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Ambos estaban ya imputados en la causa judicial que comenzó en junio de 2021, cuando de nuevo la UCO detuvo al entonces vicepresidente de la Diputación, Oscar Liria, que tras entrar en la cárcel fue apartado de su cargo.

Los investigados siguieron con todos sus galones en la institución provincial y en el partido durante cuatro años de dilaciones y retrasos judiciales. Un periodo en el que el PP de Moreno no se atrevió a tocarle un pelo a ninguno de los mandamases del todopoderoso partido de Almería. Hasta el punto de que en el último congreso regional, hace solo dos semanas, Moreno condecoró a con otro galón más a Javier Aureliano García y le entregó una vocalía de su ejecutiva regional en su calidad de presidente provincial.

Nadie hizo nada

Es lo más alucinante de este presunto caso de corrupción, cómo desde 2021 había serios indicios que podían hacer sospechar que quienes mandaban en el partido no eran trigo limpio, y no ha pasado nada. Todo saltó con una escucha desde un juzgado de Barcelona al empresario Kilian López, investigado por narcotráfico, blanqueo de capitales y venta de armas. Su empresa, Azor Corporate Ibérica, hizo una venta de mascarillas a la Diputación de dos millones de euros con presuntas comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros. Kilian López, de Fines, el pueblo de 2.200 habitantes epicentro de la supuesta trama, era íntimo amigo desde la infancia de Oscar Liria, el vicepresidente de la Diputación caído en 2021, a la sazón sobrino del alcalde de la localidad detenido en este último golpe de la UCO. Porque aparte de un nido de poder, los contratos y los asesores de Diputación provincial constituyen un tupido entramado familiar.

El juez instructor, Eduardo Martínez Gamero, de 33 años, no ha dado su brazo a torcer pese a todo tipo de maniobras de dilaciones y presiones

Hay un auto la UCO de mayo de este año que daba cuenta de presuntas comisiones (“talla 10, talla 20”), bolsas de dinero y un revelador chat de Whatsapp del trío presidente, vicepresidente y alcalde. Todo olía muy mal pero eran los intocables del PP de Almería hasta este martes. Ha cambiado su suerte por la insistencia de un juez instructor, Eduardo Martínez Gamero (Écija, Sevilla), de 33 años, que no ha dado su brazo a torcer pese a todo tipo de maniobras de dilaciones y presiones para que cejara en su empeño de llegar hasta el final. Quien se convirtió con 25 en uno de los jueces más jóvenes de España, tras dedicar una media diaria de 10 horas a estudiar, debió pensar que no iban a disuadirlo de su hercúlea tarea: entrar en el acorazado del PP almeriense.

Estupor en Almería

Este martes era llamativo comprobar en Almería el estupor, la consternación y hasta el estado de shock de compañeros del PP, empresarios y hasta de los cuadros del PSOE, que no acababa de creerse lo que estaba pasando. De un caso mascarillas, el primero que saltó en España, a una presunta trama de obras públicas que ha provocado las últimas detenciones y de la que aún falta mucha información por descifrar.

La Diputación de Almería se llevó todo el día negando las detenciones. El auto judicial no dejaba lugar a dudas y refería "sospechas fundadas de la comisión de hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales". Los investigados podrían haber "colaborado o, cuanto menos, facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos" para favorecer a determinadas empresas que habrían pagado comisiones ilegales. En total este martes hubo siete detenidos, con un técnico de la Diputación, el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios.

El apadrinado por Amat

¿Cómo tenían tanto poder en el PP? Javier Aureliano García, de profesión político desde las Nuevas Generaciones, tuvo como padrino político a Gabriel Amat, la figura más relevante durante décadas del PP almeriense. Aún hoy, a sus 81 años, es alcalde de Roquetas de Mar, el segundo municipio más importante de la provincia en población. Amat fue como su discípulo, presidente de la Diputación y presidente del PP. Hace poco se jactaba en una entrevista en Abc de haber sido objeto de 260 investigaciones judiciales sin que ninguna haya podido tumbarlo, aunque algunas la hayan tenido contra las cuerdas. Su sucesor no ha tenido la misma suerte o no ha tenido la misma inteligencia.

Javier Aureliano García no era de Juanma Moreno sino de Pablo Casado pero sobrevivió. Almería es una provincia con 103 municipios y en 66 gobierna el PP. Solo hay dos pueblos mayores de 100.000 habitantes y el resto son pequeños o muy pequeños, por lo que la Diputación es el auténtico bastión de poder. García es concejal del Ayuntamiento de Almería desde 2003, fue vicepresidente de la Diputación desde 2011 y ascendió a la presidencia en 2019. Ese mismo año logró un escaño en el Congreso pero la aventura de Madrid le duró meses. Prefirió centrarse en la institución provincial desde donde ha movido todos los hilos del PP sin contrapoderes.

Tras la fulminante suspensión de militancia que ordenó ayer el PP de Moreno, es Ramón Fernández Pacheco, consejero de Agricultura del Gobierno andaluz, quien queda al mando en el partido desde la secretaría general. Él dejó la alcaldía de Almería para entrar en el Ejecutivo andaluz en 2022. Entonces Javier Aureliano García quiso ser su sucesor pero el pulso lo ganó la actual alcaldesa, María del Mar Vázquez. El único que frenó las aspiraciones del todopoderoso líder del PP almeriense fue Fernández Pacheco, quien hoy toma su testigo de forma interina mientras que el partido se sacude del shock tras mirar hacia otro lado durante cuatro años.