Sierra Nevada se llena de nieve y ya hay fecha para el inicio de la temporada
La estación de esquí acondiciona desde este martes la nieve desde caída tras la última borrasca
La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha comenzado este martes a acondicionar la nieve caída en las últimas horas, cuya cota se ha situado en torno a los 2.500 metros.
Según informa Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación invernal, las máquinas pisa-pistas trabajan desde la mañana de este martes la nieve en el área de Borreguiles, donde los cañones han concentrado la producción durante la jornada de hoy.
Aprovechando el impacto en la estación de la borrasca Claudia, con precipitaciones en forma de nieve, la estación activó el pasado domingo el sistema de nieve, que se mantendrá operativo mientras las condiciones lo permitan.
La borrasca ya dejó sus primeras nevadas durante la madrugada y la mañana del viernes pasado, centradas entonces en las cotas superiores de la estación, a 2.500 metros de altitud, pero durante el fin de semana se extendieron a otras áreas de Sierra Nevada.
La estación andaluza prevé iniciar la temporada de esquí el próximo 29 de noviembre si las condiciones meteorológicas lo permiten.
