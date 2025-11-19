La UCO amplía su investigación a la cúpula del PP de Almería: ocho implicados y un nuevo registro en Fines

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue ampliando su investigación en la Diputación Provincial y en la cúpula del PP de Almería. Se elevan ya a ocho las personas implicadas en esta nueva fase de actuaciones que tienen como punto de partida el caso mascarillas y se han producido nuevo registros en el Ayuntamiento de Fines (Almería) uno de los epicentros de la causa.

La lista de implicados en la investigación sigue aumentando. Se han producido ya, según ha confirmado Efe, cinco detenciones, las del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; el vicepresidente, Fernando Giménez; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez; el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas. Además, hay dos empresarios investigados y se analiza también la participación de Óscar Liria, quien fuera vicepresidente de la Diputación hasta ser detenido en 2021. Las conversaciones grabadas entre Liria y Giménez son la base del caso mascarillas.

Ahora, se ha vuelto a detectar la relación entre el entonces vicepresidente, Óscar Liria, y una de las empresas implicadas en la supuesta trama de cobro de comisiones por lo que el juez le ha abierto una nueva investigación.

Asimiso, el martes fueron registrados diez inmuebles particulares, oficinas públicas de la Diputación y el Ayuntamiento de Fines, y sedes mercantiles de las sociedades. La operación continúa y este miércoles la UCO se ha vuelto a personar en el municipio que tenía como alcalde a Rodrigo Sánchez.

Cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales

El auto que ha autorizado estos registros y ha facultado a la UCO para practicar las detenciones que considere necesarias señala que "en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales".

La investigación judicial recoge indicios de que los investigados "hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros".

Parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y "algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines", según el mismo auto.