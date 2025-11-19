La Junta se vuelca en detectar las violencias contra la mujer que "pasan desapercibidas" en la campaña del 25N

La Junta de Andalucía ha lanzado este lunes su campaña institucional con motivo del 25N, una fecha que cada año vuelve a situar en primer plano la violencia ejercida contra las mujeres. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, presentó esta iniciativa en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), acompañada por su directora, Olga Carrión.

Bajo el lema No niegues, no normalices, no disculpes, el Gobierno Andaluz ha mostrado un especial hincapié en que el primer paso para combatir esta problemática social pasa por reconocerla en todas sus formas, incluso aquellas que pasan desapercibidas en el día a día de todos. Desde esta perspectiva esta campaña busca incomodar y obligar a mirar donde muchos prefieren no mirar.

La consejera defendió con firmeza que, con esta campaña, se pretende desmontar discursos que minimizan o niegan la violencia de género subrayando que muchas conductas que se disfrazan de amor continúan siendo violencia: "Tiene muchas caras y formas, aunque a veces la intenten disfrazar de amor o de celos".

El spot central para esta campaña que se difundirá con motivo del 25N "construye un espejo incómodo", en palabras de López. El objetivo de la campaña es, defienden en la Consejería, posicionar frente a situaciones de agresiones evidentes, como un golpe, con otras que suelen pasar inadvertidas, como el control del móvil o el aislamiento social, que son violencias que se ejercen de manera silenciosa. Para reforzar este mensaje, el vídeo incorpora mujeres de distintas edades, un guiño a la transversalidad del problema de la violencia de género, niños y también la presencia de hombres, con la intención de remarcar que la respuesta debe implicar a toda la sociedad: "Los culpables son los maltratadores, no los hombres", matizó López.

Junto a esta campaña nace la idea #RedFlagChallenge, que involucra de forma directa a todos los jóvenes a detectar señales de alarma en relaciones que comienzan con aparente normalidad. La consejera habló del arduo trabajo que se hace para poder entender las nuevas formas de relación y comunicación en los jóvenes: "Está diseñada para ellos, de hecho contrastamos si la campaña es buena o no por ellos", "Igual que nos llegan muchas cosas por redes sociales, nos llegan otras muchas que hace de esto una lucha permanente".

El lanzamiento de esta iniciativa se produce apenas unos días después de la celebración en Sevilla del Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, dedicado este año a las violencias cotidianas, dónde se analizó esa violencia que no protagoniza titulares pero sí biografías rotas. Se insiste en que la educación en igualdad. "Se empieza en casa, continúa en los centros educativos y debe impregnarse en toda la sociedad", reiteró la consejera.