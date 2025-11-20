Andalucía se prepara para un estallido ártico que traerá una ola de frío polar

La nieve avanza hacia la Península y lo hará en cuestión de horas. Tras el paso de la borrasca Claudia, que ha dejado lluvias generalizadas en toda la vertiente atlántica y temperaturas anómalamente altas para esta época del año, el tiempo da un giro radical esta semana.

Desde este miércoles, una masa de aire de origen ártico ha comenzado a penetrar en la Península, marcando el inicio de un episodio plenamente invernal. Este estallido ártico provocará un desplome térmico acusado y la aparición de nevadas en cotas muy bajas, configurando un escenario meteorológico propio del corazón del invierno.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes en Andalucía cielos poco nubosos, tendiendo a nubosos con nubes altas, y temperaturas en brusco descenso.

Habrá bancos de niebla matinales en el tercio occidental y los vientos serán flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde, y de poniente moderado en el litoral mediterráneo durante la segunda mitad del día.

Para el fin de semana se prevén cielos poco nubosos o despejados en la mitad noroeste de la comunidad, y en el resto, intervalos de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras y en el área del Estrecho.

Las temperaturas experimentarán un descenso, con heladas débiles en puntos del interior oriental y los vientos soplarán flojos a moderados, de poniente en el litoral mediterráneo, donde soplarán ocasionalmente fuertes, y de componente norte en el resto.

Heladas, nieve y frío Por otra parte, el director de meteorología de Meteored, Jose Antonio Maldonado, ha indicado que este viernes la influencia del aire ártico traerá abundante nubosidad en la mitad norte peninsular y precipitaciones fuertes en Baleares y en el norte, especialmente en montañas y la meseta. Las temperaturas seguirán descendiendo, con heladas frecuentes en el interior del norte, y soplarán vientos de norte con rachas fuertes en varias regiones, mientras que en Canarias predominarán los alisios. El sábado, la madrugada de este día será la más fría con hasta -4 ºC en algunas capitales, especialmente Ávila y Cuenca. Las mínimas seguirán bajando y se registrarán heladas generalizadas en gran parte del interior peninsular, mientras que las máximas tenderán a subir. A medida que avance el día, un frente atlántico cubrirá toda la Península, suavizando las temperaturas. El domingo habrá abundante nubosidad en la Península y Baleares, con precipitaciones en la mitad norte y en el archipiélago. En cuanto a las temperaturas subirán de forma generalizada, con vientos predominantes de poniente y suroeste, y heladas débiles en las cordilleras.

El episodio invernal alcanzará su punto álgido entre la noche del jueves 20 y la mañana del viernes 21, cuando la cota de nieve caerá hasta los 300–400 metros en el Cantábrico oriental y el alto Ebro, con posibilidad de desplomes puntuales incluso por debajo de esos niveles. En estas zonas, el impacto podría ser notable, ya que se prevé que el espesor de la nieve supere los 3 a 5 centímetros, afectando a carreteras y vías de comunicación estratégicas.

A lo largo del viernes, las precipitaciones en forma de nieve volverán a intensificarse en el tercio norte peninsular, donde las acumulaciones podrían superar los 10–20 centímetros en áreas de montaña. También se esperan nevadas en el sur del sistema Ibérico y en el sistema Central, aunque con una incidencia menor que en los territorios del norte.