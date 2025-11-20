Ambulancias, rescates y voluntarios dignos de Oscar: Cádiz acoge con sorpresa el mayor simulacro por tsunami

"Yo me voy para mi casa ya", le suelta con age una mujer a un policía local. "Señora, no va a pasar nada", responde el agente. "Bueno, por si acaso". Ese "por si acaso" es por la alerta de tsunami que se ha activado este jueves a las 10:14 en Cádiz. Un aviso real, aunque preventivo: se trata de un simulacro por maremoto en el que han participado hasta 20.000 personas y que ha pillado a más de uno por sorpresa. "El mayor ensayo de este tipo jamás realizado en toda España", según el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Con el recuerdo de aquella ola devastadora de 1755, la capital gaditana ha decidido adelantarse a una nueva catástrofe. Y el escenario no podía ser más verosímil: en la plaza de San Antonio había congregados más de 2.500 escolares, y en el Baluarte de Santa Elena, los ordenadores bullían en el puesto de mando avanzado. A unos cuantos metros de allí, en la playa de Santa María, los sanitarios atendían a un herido mientras varios equipos de rescate socorrían a un surfista.

Como sintonía, la alarma del sistema Es-Alert, que ha sonado a la vez en miles de teléfonos. "Aviso por maremoto que puede afectar a la costa atlántica. Aléjese hacia las zonas establecidas como puntos de encuentro o a una altura superior a tres pisos", advertía el mensaje enviado por las autoridades a las 10:14. Aunque venía con una aclaración tranquilizadora: "Simulacro, no es necesario realizar ninguna acción".

"El mayor simulacro por tsunami de España"

"Hoy Andalucía ha hecho historia en Cádiz con el desarrollo del mayor simulacro de tsunami que se ha celebrado jamás en España", ha declarado ante los medios Antonio Sanz. "La agencia de Emergencias andaluza, junto al Ayuntamiento de Cádiz y el Gobierno central, hemos logrado un hito en la implantanción de un plan para maremotos", ha destacado el consejero. "Más de 20.000 personas se han implicado en múltiples escenarios, con mil operativos de emergencias de todas las administraciones".

El despliegue de efectivos, desde luego, ha sido bastante llamativo en la ciudad: en cada punto clave había un agente o un profesional sanitario. En total, 55 policías nacionales, personal de la Policía Judicial y del Instituto de Medicina Legal, más de una treintena de componentes de Guardia Civil, y varias dotaciones de la UME, el Infoca, Policía Local y del CES 061. Y sobre el terreno, ambulancias, zódiacs, patrulleras y hasta drones. Todo para que la ciudadanía "esté más entrenada, más segura", tal como ha señalado el alcalde de Cádiz, Bruno García.

Del nerviosismo de los escolares a la actuación de los voluntarios

"El alumnado estaba intranquilo, la verdad. Algunos esperaban la alerta de tsunami como las campanadas en Nochevieja", apunta con gracia Sonia Aguza, orientadora del colegio La Salle Viña, uno de los centros educativos que han participado en la evacuación. "Nunca habíamos hecho un simulacro de este calibre, pero ha ido genial. Los niños estaban interesadísimos, han bombardeado a preguntas a los efectivos de emergencias", señala Aguza.

Hasta 2.539 escolares se han concentrado en la plaza de San Antonio, uno de los enclaves de seguridad fijados por las autoridades. Antes de su llegada, sobre este espacio se habían desplegado carpas y ambulancias para atender cualquier incidencia. Y las ha habido, pero protagonizadas por voluntarios que bien podrían optar a premio en los próximos Oscar.

Porque aunque avisado por varias vías, este simulacro de tsunami no ha dejado de sorprender a los gaditanos. Como prueba, la reacción de una vecina que vio a una voluntaria que simulaba sufrir convulsiones: "Joe, lo ha hecho tan bien que hasta me he asustado, vamos".