La dirección del PP-A desembarca de urgencia en Almería: Fernández Pacheco asume la presidencia del partido

Desembarco de urgencia de la dirección regional del PP andaluz en Almería apenas unas horas después de que el juez haya dejado en libertad con cargos al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y a otros altos cargos de la institución y alcaldes de la provincia por la investigación que realiza la UCO en la que aprecia delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en la contratación pública y blanqueo de capitales. El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha anunciado una rueda de prensa este martes acompañado de Ramón Fernández Pacheco, que en la convocatoria se anuncia con el cargo de presidente del PP de Almería.

Fuentes de la dirección del PP-A han confirmado a El Correo de Andalucía que el ex alcalde de la ciudad y actual consejero de Agricultura de la Junta pasará a asumir la presidencia del partido en uno de los momentos más delicados que vive el PP de Almería en su historia reciente. Hasta ahora su cargo orgánico era el de secretario general de la formación. De facto, Fernández Pacheco pasó a coger las riendas del partido desde el pasado martes, en que la capital se despertó con la noticia de la detención del presidente del partido, Javier Aureliano García, y de su mano derecha, el vicepresidente, Fernando Giménez en el marco de una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del que ya se conoce como Caso Mascarillas.

Convocatoria de prensa del PP-A en Almería. / El Correo

Será el secretario general de los populares andaluces, recién ratificado en el cargo tras el reciente Congreso regional del PP, el que responda a los medios de comunicación las muchas preguntas que hay sobre la mesa en este momento sobre el todopoderoso presidente de la Diputación, el hombre con más control político de una provincia clave para sumar diputados en el partido de Juanma Moreno y sobre la red que tejió a su alrededor entre los dirigentes del partido. Repullo ha llegado en la tarde de este jueves a Almería y ha convocado una reunión de urgencia, en la que también ha participado Fernández Pacheco, con dirigentes populares de Almería así como de miembros del equipo de Gobierno de Diputación Provincial que desde 2021 presidía Javier Aureliano García.

Los cinco detenidos que han prestado declaración hasta ahora son el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García; su vicepresidente, Fernando Giménez, el alcalde de Gines, Rodrigo Sánchez, su hijo y un técnico de la Diputación. Además, hay al menos otras cinco personas que han declarado ya como investigados entre ellos dos hermanos del presidente de la Diputación. En total, el número de investigados asciende ya a 17 personas.