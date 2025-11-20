Esperanza Gómez, la profesora que dejó el Derecho Constitucional para defender la atención temprana

Esperanza Gómez (Sevilla, 1974) cambió las clases de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla por la política en 2011. El movimiento del 15-M y el nacimiento de su hija, con Síndrome de Down, dieron un vuelco a su forma de ver la política en un momento en el que temía por el fin de la atención temprana en Andalucía. Hoy es la líder de Sumar en la comunidad y una de las posibles candidatas a presidir la Junta.

En realidad, a política siempre estuvo en la vida de la protagonista del V capítulo de En el patio del Parlamento. Como docente de Derecho Constitucional, estudiaba las relaciones entre el Parlamento y las Cortes Generales. "También tuve una breve experiencia en Moncloa, en la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, en 2008", explica para puntualizar que fue técnica con José Luis Rodríguez Zapatero.

Gómez se ha levantado a las 4:00 pensando en las elecciones. Sumar volverá a presentarse en la coalición Por Andalucía y ella es candidata a ser candidata a la presidencia contra el dirigente del Partido Comunista Ernesto Alba. "Sabemos que la coalición la vamos a mantener y la vamos a formalizar y esperemos que sea pronto", ha defendido aunque no hay fecha aún para resolver las dudas sobre quién será presidenciable.

En realidad, cuando en 2022 Gómez entró en las listas de la coalición lo hizo bajo la marca de Más País Andalucía, aunque en 2024, la profesora de la US se incorporó a la cúpula autonómica del Movimiento creado por Yolanda Díaz. De hecho, la vicepresidente fue una de las principales impulsoras también de Por Andalucía pese a las reticencias de Podemos, que se producen desde aquel momento.

Diferenciar lo personal de lo político

"Nos jugamos mucho todos". En la coalición buscan acallar los rumores sobre Podemos, que rechaza ir con los rosas en la misma papeleta. Aunque todavía no han anunciado una decisión en firme en Andalucía, fuentes consultadas por El Correo de Andalucía admiten que parece que Podemos ha tomado su camino y es ir en solitario. "Cuando perteneces a formaciones políticas diversas, entiendes la política de manera distinta", explica.

Con todo, Gómez admite que "las relaciones personales no son malas". Saben diferenciar entre lo personal y lo político, algo fundamnetal con el tono que se despacha en el Parlamento. Aun así, reconoce que "muchas veces te sientes mejor o te llevas mejor con alguien que no es de un partido tan cercano al tuyo, mientras que con alguien con quien te deberías llevar muy bien, teóricamente, pues chocas". "Eso es así", resume.

"Me llevo bien con todo el mundo, con casi todo el mundo me podría tomar un café e incluso una cerveza o un refresco fuera de aquí", bromea la líder de Sumar. Así, explica que es fundamental recordar que los diputados son personas, y que defienden "con honestidad lo que uno piensa". Pese a todo, apunta que "hay límites" y que se le hace difícil "cuando las posturas son contrarias a las mujeres o machistas o racistas".

Cambiar las oposiciones nacionales

Sin duda, su mayor orgullo en el Hospital de las Cinco Llagas fue conseguir la unanimidad del pleno para cambiar las oposiciones para personas con discapacidad intelectual. La propuesta, que ella misma defendió, busca modificar la ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El objetivo es que en vez de un examen, estos opositores se enfrenten a una prueba de habilidades en el desempeño de su trabajo.

"Ahora mismo está ahí en el Congreso y estoy intentando reactivarla", explica. Aunque el Parlamento aprobó la propuesta, al tratarse de una normativa de carácter nacional, tiene que ser el Congreso de los Diputados quien dé el visto bueno y la desarrolle. Aun así, no fue tarea fácil, ya que en la primera votación la tumbaron, y la líder de Sumar en la comunidad admite que le costó asumirlo: "Me harté de llorar".

La vida de Gómez, como la de muchos de sus compañeros en la Cámara autónomica, es intensa: "El Parlamento es como un agujero negro de burocracia que te come si no te das cuenta". Reuniones, sesiones y debates intensos en los que enfrentar posiciones con quienes están en el otro extremo del arco político se convierte en todo un reto. "Es un honor representar a los andaluces y a las andaluzas", defiende.

Desconectar de la vida política es difícil: "Salir de la rueda es muy complicado". Gómez reconoce que a veces sus hijas le tienen que decir que suelte el teléfono cuando está con ellas y contesta mensajes a las 21:00. "Dices: 'Ostras, si tengo que dejar el móvil", asegura para explicar que, la semana que tiene a sus hijas, no se mueve de Sevilla y todas las reuniones que tiene la gestiona de forma telemática.