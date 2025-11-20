Juanma Moreno muestra "preocupación y estupor" por las detenciones de Almería: "Esto sólo beneficia a Vox"

La presentación y la ronda de entrevistas en Madrid por la publicación del libro Manual de Convivencia del presidente andaluz, Juanma Moreno, está marcada por la detención del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería, ambos cargos del PP por un posible caso de cobro de comisiones. Un caso que está marcando la agenda política en Andalucía y ante el que el presidente autonómico no oculta su "sorpresa, estupor, tristeza y preocupación".

"A mí me preocupa mucho porque al final de todo esto siempre hay un solo beneficiado que es Vox, que hace una campaña que hace es muy sencilla, el PSOE y el PP son lo mismo, aunque no actuamos de la misma manera, ni son parecidos ni mucho menos los casos, pero ellos hacen ese tipo de campañas. Para ellos es muy efectiva, lo que buscan son soluciones fáciles a problemas difíciles, grandes titulares y poco más", ha explicado el presidente andaluz durante una entrevista en Antena 3. De hecho, la provincia de Almería es una de las circunscripciones en las que se está produciendo un mayor crecimiento de Vox y uno de los puntos que más preocupaban a los populares de cara a las próximas elecciones.

Ha insistido en que le preocupan los posible efectos de lo ocurrido en la Diputación de Almería porque la provincia es uno "de los grandes bastiones que tenemos en términos electorales, una provincia que siempre tradicionalmente ha apostado por el PP y por eso vamos a estar muy pendientes de este caso y vamos a actuar con toda la contundencia del mundo para dejar claro la situación" que en el partido actuamos con "transparencia y contundencia" ante casos de este tipo.

Juanma Moreno ha reiterado que en el PP-A no tenían "conocimiento" ni esperaban lo ocurrido, de manera que recibieron la información de las detenciones del martes del presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García; del vicepresidente segundo de la institución, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, los tres del PP.

En relación a los detenidos, Moreno destacó el perfil de Javier Aureliano García, el presidente del PP detenido: "Es una generación joven, una persona que no tiene carga familiar, está soltero y viene de una familia que no tiene problemas económicos. Es una persona muy vinculada a movimientos religiosos.A mí me ha sorprendido mucho que pueda involucrarse en ese tipo de actos. En fin, todo para nosotros ha sido una sorpresa porque de puertas hacia afuera mantenían un comportamiento ejemplar y transparente hasta que ha salido la causa", ha dicho.

Un día antes durante la presentación del libro Manual de convivencia, en la que estuvo acompañado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el ex presidente Mariano Rajoy, y su secretario general, Miguel Tellado, Juanma Moreno había defendido la rapidez en la actuación del PP: "Ha habido una actuación rápida. Vamos a ser transparentes, claros y contundentes si se demuestra que hay una corrupción", explicó Jaunma Moreno quien recordó que "sin conocer el auto sólo con la nota de prensa del TSJA suspendimos de militancia cautelar a todos los afiliados afectados en esta investigación".

El "daño emocional" de la crisis de los cribados

En la presentación del libro, en la q Moreno tuvo que hacer frente a la otra gran crisis política de los últimos meses: los fallos en los cribados. Al ser preguntado por este caso por la periodista de Antena 3 que moderaba el evento, Sandra Golpe, reconoció "el daño emocional" causado por esta crisis.

"Hemos tenido un problema, que ha sido el Hospital Virgen del Rocío. 2.317 mujeres que han tenido un problema de información, no que tengan cáncer, sino que no se les había informado para hacer la segunda prueba, que es el 90% en el Virgen del Rocío, donde un jefe de servicio que ha sido cesado, pues generó un problema", ha explicado.

En este sentido, el presidente andaluz ha señalado que desde la Junta han actuado "de una manera responsable", alegando que, en primer lugar, han "pedido perdón" y, en segundo lugar, han elaborado un "plan de choque" con el que, a su juicio, van a salir "claramente reforzados" puesto que a día de hoy "el 96% de esas mujeres ya se han hecho su prueba". "Hemos cumplido y vamos a cumplir el compromiso que hicimos antes del 30 de noviembre", ha aseverado.

"Lo tercero, asumir responsabilidades políticas, que aquí nadie asume responsabilidades políticas", ha proseguido. "Dimitió la consejera, ha sido cesada la viceconsejera, el director general de Salud Pública, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla y el jefe de servicio. Cinco altos cargos han caído por una crisis que ha sido local y creo que es como hay que actuar en términos de gestión", ha sentenciado.

Con todo, Moreno ha indicado que "a veces hay más tormenta mediática que realidad", asegurando que "ahora se están viendo muchas cosas" puesto que "el tiempo pone cada cosa en su sitio". "Creo honestamente que fue un error grave pero que hemos hecho las cosas con honestidad, con responsabilidad y con sentido común", ha concluido