Aemet lo confirma: llegan dos días de lluvias en Andalucía y después vuelve el frío intenso a estas provincias

Las lluvias se confirman en Andalucía. Tras estos días de frío polar, el portavoz de Aemet Rubén del Campo ha anunciado la influencia de una borrasca atlántica que afectará a toda la península y a Andalucía desde el lunes, se alargará al martes con un aumento de las temperaturas, para después producirse una bajada drástica de los termómetros y vuelta al frío invernal.

Los efectos de esta borrasca comenzarán por el norte de la península el lunes, en principio en Galicia y toda el área cantábrica, para ir extendiéndose posteriormente a toda la península con lluvias, incluida Andalucía, que comenzará por el oeste en Huelva por la mañana para abarcar por la tarde a prácticamente toda la comunidad autónoma, y pueden ser intensas en la vertiente atlántica . A esta circunstancia hay que sumarle un aumento significativo de las temperaturas, con máximas de 20 grados en varias capitales.

El martes hay más incertidumbre sobre la evolución de esta borrasca y Aemet prevé un posible cambio en las precipitaciones. En Andalucía seguirán las lluvias en la primera parte del día, desplazándose el frente hacia el oeste y abriéndose incluso claros por la tarde. Las temperaturas máximas suben un poco hasta los 21-22 grados, con mínimas de 10 de media en las capitales.

Llega un cambio: de nuevo el frío

Si creíamos que el frío de estos días era un espejismo, tras las lluvias del lunes y martes volverán las bajas temperaturas, por debajo de las normales para esta época del año. Teniendo en cuenta la incertidumbre, Aemet informa de un nuevo descenso térmico acusado, bajada de la cota de nieve y vuelta al frío, pero con cielos despejados. Ya el miércoles se notarán las bajas temperaturas en Andalucía, con mínimas de 7 grados en todas las capitales de provincia. El jueves incluso descenderán más, con 2 grados en Granada capital; 3 en Córdoba; 5 grados en Jaén y Sevilla; 7 grados en Huelva; 9 grados en Málaga y Almería; y 10 grados en Cádiz. Todo teniendo en cuenta una incertidumbre alta en la previsión por la distancia en el tiempo