El ex presidente del PP de Almería se defiende de la investigación de la UCO tras dimitir: "Confíen en mi inocencia"

Horas después de formalizar su dimisión como presidente de la Diputación Provincial de Almería debido a la investigación abierta por la UCO por corrupción, Javier Aurelio García se ha despedido públicamente con una defensa férrea de su gestión frente a los indicios detectados por la Guardia Civil de su implicación en distintas irregularidades en la contratación pública: "Por mucho que intenten poner en duda mi honestidad, confien plenamente en mi inocencia porque la verdad siempre prevalecerá".

En un mensaje difundido en redes sociales, el ya ex presidente del PP de Almería puso en valor su gestión: "Cierro esta etapa de mi vida con la convicción de haber desempeñado con honestidad y lealtad los proyectos e iniciativas que han marcado el futuro de Almería, por encima de cualquier otra cosa", apunta en su mensaje que se difunde tras renunciar a todos sus cargos y a su acta como concejal y diputado.

De momento, el PP andaluz no tiene tomada la decisión sobre el relevo en la presidencia de la institución provincial. "Se irán tomando las decisiones oportunas", zanjó el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, quien subrayó que hay margen aún para buscar un acuerdo en torno al sustituto de Javier Aureliano García. Tampoco hay previsión de un cambio más profundo en el ámbito orgánico. El consejero Ramón Fernández-Pacheco asume la presidencia del PP de Almería sin que esto implique ni la convocatoria de una gestora ni un congreso extraordinario que, de momento, no está previsto en ninguna de las provincias antes de las elecciones autonómicas.

Actuación con "contundencia, honestidad y rotundidad"

La gravedad de la crisis provocada por la investigación de la UCO en una provincia clave para el PP que gobierna desde hace décadas a las puertas de las elecciones autonómicas ha llevado a la dirección del partido que preside Juanma Moreno a tratar de escenificar "máxima contundencia" en su respuesta.

Por este motivo, cuando se hizo público el contenido del primer auto del TSJA, el PP andaluz expulsó de forma cautelar del partido a todos los implicados. Y cuatro días después, una vez que han salido de la cárcel en libertad con cargos y con medidas cautelares ha forzado la dimisión de los implicados no sólo a sus cargos sino también a sus actas como concejales y diputados provinciales.

"La rotundidad en la respuesta se demuestra con gestos y hechos (...) El PP va a actuar con el principio de ejemplaridad, con transparencia, honestidad y contundencia", explicó el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández Pacheco. "Queremos demostrar un modelo de gestión limpia y transparente", completó Antonio Repullo. Ambos desearon "lo mejor" a los implicados y que se demuestre su inocencia pero mientras tanto "no tiene sentido que ocupen una responsabilidad institucional cuando deben centrarse en su defensa".

El PP avanza, en cualquier caso, sin toda la información en relación con la investigación, según asumen sus dirigentes, por lo que la gravedad de la crisis podría ampliarse en los próximos días. De hecho, ya ha declarado como investigado otro alcalde del PP, el de Tíjola (que no ha sido suspendido hasta el momento), y se están analizando contratos desde el año 2016 cuando Gabriel Amat estaba al frente del partido, tal y como anunció el propio abogado defensor de Javier Aureliano García.