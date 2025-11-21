Maíllo encabeza la lista de Por Andalucía como ejemplo "de una buena sanidad pública que te permite vivir"

Meses de vueltas, rodeos y circunloquios para volver al valor seguro y a un peso pesado en la política andaluza: Antonio Maíllo será el candidato de la izquierda en las próximas elecciones autonómicas. Bajo el paraguas de Por Andalucía, la marca que ya sirvió de pegamento para el conjunto de partidos y formaciones de este ámbito ideológico, el veterano político y actual coordinador federal de IU encabezará la candidatura de una izquierda donde, previsiblemente, no estarán los de Podemos, aunque Maíllo no lo ha dado por descartado de pleno.

"Esta es la única candidatura unitaria que abraza a aquellos que quieran unir sus esfuerzos para construir una alternativa en Andalucía y para echar al Partido Popular de los gobiernos de recortes sociales que ha hecho durante estos ocho años y de gran privatización de los servicios públicos. Y quien quiera estar va a ser bienvenida", así ha formulado la vocación que tiene la propuesta que encabeza de cara a las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán como muy tarde en junio. En un encuentro con la prensa en Sevilla, junto a las columnas de la Alameda de Hércules de Sevilla, Antonio Maíllo regresa a la primera línea de la política regional, que abandonó en 2019, porque ahora, asegura, "toca dar la batalla por Andalucía". Para quien ya encabezó la candidatura unitaria de la izquierda en las elecciones de 2015, "se abren unas elecciones que parecían cerradas que estaban instaladas en un cierto conformismo y resignación y hay razones más que suficientes para construir la esperanza en que precisamente en Andalucía podamos dar la vuelta". "La derecha y la extrema derecha estaban con una seguridad pasmosa y desde luego lo que se decida en Andalucía va a tener repercusiones en el resto del país".

Acompañado de Esperanza Gómez, la líder de Sumar en Andalucía, y de Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista en Andalucía, Maíllo ha explicado que este paso es "producto proceso político que hace ya año y mes ha tenido diálogo vinculación personas título individual y quien se quiera incorporar", que su designación como candidato se ha realizado en la mesa de partidos, según ha contado, pero no descarta que la decisión se consulte a la militancia y que su futuro está en Andalucía, desde donde puede seguir siendo coordinador general de IU con una responsabilidad federal.

Sobre qué ha cambiado en su vida política y personal para dar el salto a la primera línea ahora, un foco que abandonó en 2019, Maíllo ha reconocido que la razón es "la salud, una cosa tan sencilla como esa". Visiblemente emocionado, ha recordado su recuperación es "producto de una buena sanidad pública que te permite vivir".

Hace seis años, Antonio Maíllo abandonó la política. En enero de 2016, fue diagnosticado con un cáncer de estómago en enero de 2016 y superó la enfermedad tras una operación y tratamiento de quimioterapia. Finalmente, se retiró de la primera línea política en 2019 para centrarse en su salud. En febrero de 2021, Maíllo confirmó que había superado completamente el cáncer y regreso a las clases de Latín, con su plaza de profesor, en un instituto de Aracena para luego instalarse Sevilla.

"Tomo la decisión de dejar el instituto para no sentirme impasible ante el avance reaccionario y autoritario que no sólo en España sino también en el mundo se está produciendo", ha compartido con los medios. "Es lanzar un mensaje de profunda esperanza y confianza en Andalucía para desarrollar un gobierno de cambio que deje atrás la pesadilla de ocho años de gobierno del Partido Popular de Moreno Bonilla es los que se está desmantelando la sanidad pública, la educación pública y se está produciendo la gran transferencia a la privatización de los servicios públicos y el abandono de las herramientas fundamentales del Estado autonómico".

Sobre si tras casi ocho años de Gobierno del PP en Andalucía, hoy esta comunidad es más de derechas, la lectura de este líder de IU es que "hay que romper el relato que están inoculando de que Andalucía es conservadora y los jóvenes son de derechas". "Somos una sociedad muy tolerante y lo más anti andaluz que hay es los intolerantes que practican el odio, la exclusión y la toxicidad y el veneno".