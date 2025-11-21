La crisis del PP de Almería se traslada a los municipios de Tíjola y Fines: los alcaldes siguen en sus cargos tras declarar ante la UCO

Tras las dimisiones del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y Fernando Giménez, la presión para el PP andaluz se traslada ahora a los municipios. Hay otro alcalde, el de Fines, Rodrigo Sánchez, que también ha sido detenido, y el de Tíjola que también forma parte de la institución provincial como responsable de fondos europeos ha declarado como investigado. A esto hay que añadir que la causa sigue abierta y se están analizando contratos desde 2016 (durante la etapa de Gabriel Amat al frente del PP) que se ejecutaron en distintos municipios.

El PP andaluz hasta el momento no ha conseguido actuar con la misma contundencia en el ámbito local que en el provincial. El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, de momento se mantiene en el cargo. El PP-A le ha pedido públicamente este viernes que deje la Alcaldía. "Está suspendido de militancia y esperemos que renuncie. Es una decisión que tiene que tomar él, pero si no lo hace no será un alcalde del PP", zanjó Antonio Repullo.

En el caso de Tíjola, el PP Andaluz es, de momento, más prudente y está evaluando la situación del alcalde, también diputado de fondos europeos, José Juan Martínez, quien ha tenido que declarar como investigado ante la UCO este jueves. "Queremos tener toda la información para no dar un paso en falso. Vamos a estudiar este caso y se evaluará si vemos conveniente tomar la misma decisión, lo haremos", aclaró Antonio Repullo.

Presión del PSOE

El PSOE está centrando ahora en este ámbito local su presión al PP Andaluz al que acusa de "cerrar en falso el mayor caso de corrupción de la historia de Almería". Los socialistas advierten de un "pacto de silencio" y denuncian que sólo han sido "cambios cosméticos"

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, advirtió de que ambos alcaldes, que han aparecido en las investigaciones de la UCO por un posible caso de corrupción siguen en sus cargos y subrayó que se trata de una red que operaba desde hace años, al menos nueve, según admitió el abogado de Javier Aureliano García.

"Deben explicar por qué en el verano de 2021 miró para otro lado cuando se destapó el caso mascarillas y por qué se permitió que personas que estaban implicadas, imputadas en el caso mascarillas, se presentaran a las elecciones de 2023 y ocuparan altas responsabilidades", apuntó el dirigente socialista.

17 investigados y cinco detenidos en libertad con cargos

En esta nueva fase la investigación se ha ampliado con 17 implicados y al menos cinco detenidos. Entre ellos, el presidente del PP y de la Diputación, Javier Aureliano García; su vicepresidente, Fernando Giménez, el alcalde de Gines, Rodrigo Sánchez, su hijo y un técnico de la Diputación. Además, hay al menos otra decena de personas que han declarado ya como investigados entre ellos dos hermanos del presidente de la Diputación y el alcalde de Tíjola. Este último, Juan José Martínez, es también diputado de Fondos Europeos. La Guardia Civil analiza su participación y la de su pareja a través de la empresa Tagilis en distintos expedientes de contratación.

Los cinco detenidos han quedado en libertad con cargos y con medidas cautelares. Todos tendrán que comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, tienen obligación de hacer entrega de sus pasaportes y tienen prohibido abandonar el territorio nacional. El juzgado entiende que hay indicios de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, corrupción en la contratación público y blanqueo de capitales.