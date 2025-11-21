El pueblo de Huelva que guarda el monasterio más grande de Andalucía y uno de los claustros más antiguos del país

Huelva alberga el monasterio más grande de toda Andalucía que, además, tiene el claustro más antiguo de la región. Se trata del Monasterio de Santa Clara de Moguer, un enorme complejo de más de 9.800 metros de extensión.

Este enclave que cuenta con una riqueza arquitectónica única en la que se entrelazan estilos góticos y mudéjar tiene su origen en el siglo XIV. En concreto, fueron Alonso Jofre Tenorio, Almirante Mayor de Castilla, y su mujer Elvira Álvarez quienes fundaron este monasterio en Moguer en 1337.

Durante siglos, este enclave influyó en la vida social, económica, cultural y religiosa de toda la comarca, convirtiéndose en una de las edificaciones más destacadas de toda la provincia no solo por su enorme tamaño, que la convierte en el monasterio más grande de Andalucía, sino por la riqueza de su arquitectura.

Monasterio de Santa Clara de Moguer, en Huelva, el más grande de Andalucía / Monasterio

Historia y origen del Monasterio de Santa Clara de Moguer

De ese modo, el Monasterio de Santa Clara acabó siendo declarado Monumento Nacional en 1931 al ser uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura mudéjar en Andalucía. Además, se ha incluido dentro el conjunto histórico-artístico 'Lugares Colombinos' al ser uno de los escenarios clave de Cristóbal Colón durante los preparativos de su primer viaje.

El principal elemento de este monasterio es su iglesia, considerada la parte más noble del edificio. Un templo gótico-mudéjar compuesto por tres naves separadas por arcos apuntados rematados en el centro por una bóveda semicircular

Además, junto al templo se puede encontrar el claustro de las Madres, cuya arquería baja, del siglo XIV, lo convierten en el claustro más antiguo de Andalucía.

A esto se suman el doble coro, alto y bajo, con una espectacular sillería nazarí del siglo XIV considerada única en su estilo; así como los sepulcros de mármol y alabastro de Pedro Portocarrero y Juana de Cárdenas, señores de la ciudad.

Horarios y precios para visitar el Monasterio de Santa Clara

Todo ello se puede visitar de martes a sábado desde las 10.00 a las 13.00 horas, en unas visitas que comienzan cada hora en punto, así como de 16.00 a 18.00 horas en el mismo turno.

Los domingos, por su parte, se puede visitar este monumento entre las 10.00 y las 13.00 horas, con entrada al principio de cada hora, mientras que los lunes y festivos permanece cerrado. Para ello, es necesario adquirir una entrada individual cuyo precio oscila entre los 2,50 y 3,50 euros.