Sierra Nevada anuncia un forfait para dos días por 89 euros: estas son las novedades de la estación de esquí esta temporada

Sierra Nevada ha anunciado un forfait de dos días por 89 euros de libre uso, válido para cualquier día de la temporada 2025-2026. La estación andaluza prevé iniciar la temporada de esquí el próximo 29 de noviembre si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Se trata de una promoción SnowFriday disponible durante 24 horas este viernes 21 de noviembre y solo comercializable vía online. Desde Sierra Nevada informan que se venderá solo un forfait por persona. Para comprar este forfait hay que tener el perfil de Sierra Nevada activo con una fotografía registrada. Igualmente, anuncian un seguro de asistencia al esquiador con un 30% de descuento

Qué es un forfait

Un forfait es el pase o entrada que se necesita para poder esquiar, ya que permite usar los remontes (telecabinas, telesillas, cintas) y acceder a las pistas de la estación. Sin forfait no se puede subir a la zona de esquí aunque se lleve el propio material. Hay forfaits de día, de tarde, de varios días y uno especial para debutantes, más barato y pensado para quienes empiezan en las pistas fáciles.

Novedades de Sierra Nevada esta temporada

El consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez, ha detallado las novedades de la campaña con la instalación de dos nuevas alfombras de iniciación de mayor capacidad, el refuerzo del sistema de nieve producida con doce nuevos cañones y un novedoso sistema de producción de nieve en contenedor cerrado que ha permitido que el complejo de actividades Mirlo Blanco esté "ya prácticamente operativo para deslizarse con trineos y roscos neumáticos".

Al hilo de lo anterior, ha destacado que "Sierra Nevada dispone de tres nuevas máquinas pisapistas esta temporada, en los próximos días quedará renovada la iluminación de las pistas de El Río Maribel para el esquí nocturno de los sábados y está prácticamente lista la nueva galería de acceso al telecabina Borreguiles".

Con todo, ha valorado como la "gran" novedad de la temporada la inauguración del nuevo restaurante Nevasol que, tras tres años fuera de servicio, volverá a prestar sus servicios junto al telesilla Veleta, en el corazón de Borreguiles, con una nueva oferta gastronómica de la mano de Covap.