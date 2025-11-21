Más de 500 profesionales se reúnen en Sevilla para impulsar el liderazgo femenino en innovación

La red andaluza #BoostHer, creada para promover la presencia y el liderazgo de mujeres en los ámbitos de la innovación, ciencia y tecnología, celebrará su tercer encuentro el próximo 27 de noviembre en el CaixaForum Sevilla. La cita podrá seguirse tanto de manera presencial como online, con inscripción gratuita a través de la web boosther.es hasta completar aforo.

Dirigida por Teresa Suárez, la primera andaluza reconocida con el IVLP Impact Award del Departamento de Estado de Estados Unidos, la red consolida en esta edición su papel como plataforma de referencia para la creación de una comunidad e intercambio de experiencias entre mujeres del ámbito científico-tecnológico.

La iniciativa espera reunir a más de 500 profesionales vinculadas a disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) con el objetivo de reforzar la diversidad y el emprendimiento femenino en el sector. Por parte de la organización se ha diseñado una programación que comienza con un pre-evento online, que se celebró el 20 de noviembre, en el que se abordaron cuestiones relacionadas con el desarrollo profesional, la financiación de startups y la creación de sinergias. Además, en esta sesión se ha habilitado un espacio para fotografías editoriales con el fin de facilitar a las asistentes recursos para impulsar su marca personal.

Por otro lado, para la sesión principal, se ha diseñado una programación centrada en la diversidad dentro de las empresas, la generación de oportunidades a través del trabajo en red y diferentes contactos. Está jornada contará con la intervención de distintas profesionales del sector, entre las que se encuentran, Isabel Ramos, consultora de Inteligencia Artificial (IA) encargada de presentar herramientas de productividad basadas en IA; Lucía Jiménez, consejera delegada de Factoría de Liderazgo, que abordará la gestión de la energía física, emocional y mental; y Carmen Baena Sánchez, fundadora de Winnova, que explicará cómo aplicar metodologías de innovación ágil en el día a día de las organizaciones.

El cierre del evento llegará con la mesa redonda Claves para el fomento de la diversidad en empresas STEM, dirigida por Teresa Romero fundadora de #BoostHer, moderada por Vanessa Moreno, presidenta de Dircom Andalucía y en ella participarán Anggy Daniela Castaño (Iwantic), José María Pedraza (VS Sistemas) y Elena Barrios (Bloonde), representantes del sector tecnológico andaluz.

Tras la clausura todos los asistentes estarán invitados a un cóctel pensado para favorecer este encuentro y generar vínculos entre profesionales y entidades del ecosistema innovado andaluz.

#BoostHer cuenta con el apoyo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, además de empresas como Raiola Networks, Fundación La Caixa, Exte, Idener, Iwantic, Bloonde, NTT Data, workINcompany y Mecus. La organización corre a cargo de One To Corp y El Método Lumen. La red suma actualmente más de 30 impulsoras y 500 participantes.