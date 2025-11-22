Una británica se traslada a Málaga y desmiente los mitos sobre la riqueza de la provincia: "Gano más en España que en el Reino Unido"

Cuando Geo decidió trasladarse desde su Reino Unido natal a Málaga con el objetivo de disfrutar de su clima, ambiente y gastronomía, tuvo que escuchar toda clase de comentarios de su alrededor sobre lo que perdería al cambiar de país, centrados principalmente en su economía. Sin embargo, la joven que ya lleva seis años residiendo en la Costa del Sol ha querido desmentir este pensamiento y ha asegurado que "gano más viviendo y trabajando en España de lo que lo he ganado en el Reino Unido".

"Mucha gente tiene el concepto erróneo de que ganas menos viviendo en España, pero después de seis años viviendo y trabajando aquí, estoy aquí para contarte que esto no es verdad", ha señalado la joven británica a través de sus redes sociales, donde acumula miles de seguidores.

De ese modo, la joven ha explicado que, aunque los salarios son más bajos en España que en Reino Unido, la calidad de vida de la que disfruta en Málaga hace que sienta que sus condiciones económicas y sociales son mucho mejores que en su país de origen. "Gano mucho más en términos de salud mental", ha recalcado la mujer.

Las diferencias que ha encontrado esta británica entre Reino Unido y Málaga

"Contrariamente a la creencia popular, he descubierto que vivir en España puede ser realmente gratificante y satisfactorio económicamente. En España, no se trata solo del dinero, se trata de un estilo de vida que promueve el bienestar y la felicidad. Gano considerablemente más en términos de salud mental: disfruto de momentos de relax con un café en la playa, y mis días están llenos de luz solar y aire fresco", ha señalado.

Además, ha asegurado que, a diferencia de lo que ocurría en el Reino Unido, donde sus mañanas estaban constantemente acompañadas por cielos grises y tristes, en Málaga se despierta con "mañanas brillantes" y un sol que se mantiene durante toda la jornada. "No es de noche cuando me despierto ni cuando salgo de trabajar, así que gano mucho más en términos de salud", ha comentado.

La comida y el ocio, dos de los mayores descubrimientos de esta británica en Málaga

Desde que se mudó a Málaga, Geo ha descubierto una nueva forma de vida basada en la calma y el saber disfrutar cada momento y cada interacción social diaria, y no "solo los fines de semana". Además, ha indicado que otra de las principales fortalezas de Málaga frente a Reino Unido es su gastronomía: "Comer alimentos frescos de origen local ha transformado mi salud, y cada día es una oportunidad para socializar y conectar con los demás".

"Aunque mi sueldo en el papel no refleje una diferencia significativa, la riqueza de experiencia y la calidad de vida que gano aquí en España son invaluables. Y no olvidemos, ¿dónde más se puede disfrutar de un delicioso café por solo 1,20 euros?", se ha preguntado la joven, que ha recalcado que, gracias a su decisión de trasladarse a la Costa del Sol ha ganado "en felicidad" y en descubrir un ritmo de vida nuevo, con calma y paz mental.