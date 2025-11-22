José Pereyra, jefe de Dermatología del Virgen del Rocío: "El exceso de higiene en los bebés ha disparado la dermatitis atópica"

En torno al 20% de la población pediátrica tiene dermatitis atópica en Andalucía. Es decir, más de 300.000 menores la sufren en primera persona. De acuerdo con la evidencia científica, esta cifra, que se mantiene a nivel nacional, ha crecido en los últimos años de forma "casi exponencial" en las zonas urbanas, por lo que está en el punto de mira de los dermatólogos e investigadores para dar con nuevos tratamientos.

El jefe de Dermatología del Hospital Virgen del Rocío, el doctor José Pereyra, sostiene que esto se debe principalmente a factores como el aumento de alérgenos y la contaminación, pero también a lo que se conoce como la teoría higienista. "El exceso de higiene en los bebés, sobre todo sus primeros días, ha disparado los casos de dermatitis atópica porque, razona el pediatra, "impide que el recién nacido genere una tolerancia inmunológica a ciertas bacterias y gérmenes que son tan comunes que hasta es bueno exponerse a ellos".

Este sábado 22 de noviembre, Sevilla recibe por primera vez la segunda edición de DermAcademy, un encuentro nacional de expertos con el objetivo de compartir experiencias clínicas reales y los resultados positivos de los tratamientos más innovadores para abordar la dermatitis atópica y la alopecia areata. Será el propio doctor Pereyra el encargado de dirigir este foro de profesionales de la piel y de la salud capilar.

En el ámbito de la dermatitis atópica, un trastorno en la piel prolongado (y en algunos casos crónico) que provoca erupciones descamativas, el escenario ha cambiado en los últimos años. "Está demostrado que ahora hay muchos más casos", apunta. Sin embargo, según el doctor, alrededor del 70% terminan desapareciendo cuando se llega a la edad adulta, donde el porcentaje baja al 8% de afectados. "Hay casos puntuales que persisten y otros que debutan a una edad adulta, pero es menos común".

Durante el foro de este fin de semana, se abordará una diana terapéutica conocida como el OX40 y dirigida a la dermatitis atópica moderada y grave. "Son moléculas que frenen el aumento de las células del sistema inmune que provocan la enfermedad", señala.

La alopecia areata, la enfermedad del estrés

Junto a la dermatitis atópica también se abordará la alopecia areata, otro tipo de enfermedad cutánea que, en ocasiones, puede derivar de la primera. Se trata de un tipo de alopecia que ocasiona parches redondos de pérdida del cabello, es decir, placas, y puede llevar a la calvicie total.

"Los estudios no son tan certeros como con la dermatitis atópica, pero se estima que la prevalencia es del 1,7% de la población en Andalucía", sostiene el facultativo. Dicho de otra forma, alrededor de 146.000 andaluces sufren esta condición. Se habla de crecimiento en las cifras, pero no se puede certificar un "aumento disparado" en el número de casos. Suele asociarse a enfermedades como el vitíligo o a personas son síndrome de down, pero también a personas sin ningún tipo de antecedente.

"Tradicionalmente, se asocia al estrés, pero es difícil llevarlo a la evidencia científica", señala Pereyra, a lo que añade: "Yo mismo he tenido muchos pacientes que han sufrido esta alopecia después de una separación, con la enfermedad de un nieto o por motivos de trabajo". En este sentido, el doctor aclara que el estrés se considera un desencadenante de esta enfermedad autoinmune.

La enfermedad puede afectar a varios niveles pero siempre funciona por brotes. Lo "normal" es que aparezca en momentos puntuales, se recupere con tratamiento y, al tiempo, vuelva a aparecer

Diferencias entre la alopecia areata y la androgenética

No hay que confundirla con otros tipos de alopecia como la androgenética, mientras que esta produce la pérdida paulatina de la densidad capilar, la areata se caracteriza por provocar cuadros agudos -es decir, calvas- que son puntuales y pueden ser recuperables.

La enfermedad puede afectar a varios niveles pero siempre funciona por brotes. Lo "normal", de acuerdo con el médico, es que aparezca en momentos puntuales, se recupere con tratamiento y, al tiempo, vuelva a aparecer.

Para este tipo de casos, a día de hoy se recetan tratamientos tópicos, como el conocido minoxidil, así como corticoides. En caso de que no funcionen, se pasa a las infiltraciones de corticoides y cuando las placas afectan a más del 50% de la superficie corporal se recurre a los corticoides orales. "Desde hace dos años también disponemos de los inhibidores JAK, un tratamiento que bloquea selectivamente aquellas sustancias que activan al sistema inmune", explica Pereyra sobre el tratamiento del que se hablará durante el encuentro de DermAcademy.

El doctor insiste en que hay "muchos casos" de repoblación espontánea, pacientes que recuperan su cabello sin ni siquiera hacer un tratamiento

Los casos más extremos son aquellos que debutan con una alopecia areata universal: en cuestión de meses pierden todo el pelo del cuerpo. Este tipo de casos también pueden ser recuperables.

De hecho, el doctor insiste en que hay "muchos casos" de repoblación espontánea, pacientes que recuperan su cabello sin ni siquiera hacer un tratamiento.

"Las mujeres lo sufren mucho más"

La alopecia areata afecta tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, los estigmas, los cánones de belleza, el tabú y la vergüenza hacen que la enfermedad perjudique de forma desigual. "Sin duda, las mujeres lo sufren mucho más", reconoce el doctor.

En palabras del médico, la afectación de esta enfermedad es un tema controvertido para las mujeres y está demostrado científicamente que influye más en su calidad de vida. "Ante un caso agudo, los hombres pueden raparse la cabeza, es algo que la sociedad tiene asimilado. Pero es rarísimo que una mujer vaya rapada", argumenta.

"Los cosméticos no sirven para nada"

Ni champús veganos, ni sérums, ni mascarillas reparadoras. "Los cosméticos no sirven para nada a la hora de tratar la alopecia areata", afirma el jefe de Dermatología del Virgen del Rocío.

Ante la caída puntual del cabello y la aparición de una calva es común caer en infinidad de tratamientos que prometen mejorar la densidad. No obstante, el doctor advierte que, al tratarse de un fenómeno inmunológico, las vitaminas y los aminoácidos no actúan. "Hay muchos tipos de alopecia y cada tipo tiene un tratamiento concreto. Igual que los inhibidores no hacen nada en la androgenética, estos productos de cosmética podrían tener cierto papel en caídas estacionales, pero no van a hacer nada en una alopecia areata", sentencia.