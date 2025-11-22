El pueblo de Cádiz que celebra este fin de semana su tradicional Ruta de la Tapa: con talleres, conciertos y premios

La gastronomía andaluza es una de las más alabadas de toda la geografía internacional, con toda clase de templos al buen comer y a la cocina de tradición y vanguardia. Para sacar pecho de esta calidad culinaria, el municipio gaditano de La Línea de la Concepción celebra la décima edición de su ya consolidada Ruta de la Tapa, en la que participan más de una veintena de bares y restaurantes de la localidad.

Una cita que arrancó su programación este miércoles pero que tiene en este fin de semana sus principales actividades, cuando se espera que el municipio se llene de visitantes para disfrutar no solo de las tapas que conforman la ruta, sino de las distintas iniciativas culturales y de ocio que se han organizado en torno al evento.

De ese modo, un total de 22 bares y restaurantes ofrecerán sus mejores platos buscando así el reconocimiento tanto del jurado profesional como de su propio público. De ese modo, los asistentes podrán votar por su tapa favorita a través del ya reconocido 'tapaporte', que deberán sellar tras probar cada tapa y que les permitirá recibir diversos regalos.

Más de 22 bares participan en la Ruta de la Tapa de Cádiz

De ese modo, los ciudadanos que prueben estas creaciones culinarias pueden elegir su favorita para otorgarle el premio del jurado popular, al que se sumará el premio del jurado profesional. Tal y como ha explicado el propio Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, los ganadores de esta ruta representarán al municipio en la Feria Internacional de Turismo Fitur.

Pero además de poder escoger a los vencedores, los asistentes también podrán acceder a toda clase de regalos. Así, quienes reúnan cinco sellos entrarán en un sorteo de premios como cheques gastronómicos y maletines gourmet, entre otros.

Además, quienes prueben 15 de estas tapas también tendrán un regalo directo. Pero uno de los galardones más esperados es el del 'tapaporte de oro', que hará que su ganador y el acompañante que elija puedan disfrutar de todas las tapas de la próxima edición de la ruta de forma totalmente gratuita.

Qué locales participan este año en la Ruta de la Tapa

Los 22 bares y restaurantes que participan en esta décima edición son La Taberna, Bitácora, West, Barbas, Bar Carlos y Eduardo, Chaboo, Alma, El Rincón de Juan, Ardente, Tropikal Flayva, La Bodeguiya, Estoico, El Mesón de Lolo, No me llames Dolores, Mesón de Alfredo, La Chimenea, El Cuchareo de Ignacio, La Pikara, Adrián Cortés, Carboneros 27, Virgen de la Luz y The Beast Burger.

Pero esta ruta de la tapa no será la única iniciativa que celebre La Línea de la Concepción durante este fin de semana, sino que cuenta con una amplia programación cultural que se celebrará principalmente en la Plaza Fariñas.

Actividades culturales y de ocio durante el fin de semana

De ese modo, este viernes se podrá disfrutar del espectáculo Loco Bingo de Rubén García a las 19.00 horas, mientras que el sábado habrá a las 19.00 horas un concierto de Manuel de Angustias.

Tanto el sábado como el domingo habrá talleres infantiles y juegos para los más pequeños. El domingo, por su parte, se desarrollará a las 17.00 horas un taller de bachata y, a esa misma hora, el cierre del concurso gastronómico, la cláusula de la ruta y la entrega de premios.