Cómo pedir el bono social térmico de la Junta de Andalucía: requisitos, tramitación y cuantía

Con la llegada del invierno, el frío y la reducción de las horas de sol es una realidad a la que se enfrentan las familias a la hora de acondicionar sus casas y tirar de la electricidad, lo que, al igual que sucede en verano, hace subir la factura de la luz.

Para los andaluces que viven en condiciones más vulnerables, la Junta de Andalucía, bajo la denominación Bono Social Térmico, cuenta en una ayuda directa dirigida a compensar los gastos destinados a actividades que requieren energía calorífica, como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, independientemente de cuál sea la fuente de energía utilizada.

¿Cómo se puede obtener?

El Bono Social Térmico no se solicita, se concede a todas aquellas personas que a 31 de diciembre del año anterior tenían vigente el Bono Social Eléctrico (descuento en la factura de la luz).

La administración andaluza se pondrá, por tanto, en contacto con la persona beneficiaria a través de una carta remitida a su domicilio, en la que se especificará la ayuda que le corresponde.

La cuantía de la ayuda será calculada teniendo en cuenta la zona climática en la que se encuentra la vivienda y el grado de vulnerabilidad recogido en el Bono Social Eléctrico.

Tramitación del Bono

El cobro se puede tramitar a través de internet, de un código QR o llamando al teléfono gratuito 900 101 220.

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha destinado, hasta la fecha, 40,97 millones de euros al pago del Bono Social Térmico de más de 277.440 personas en Andalucía.

La gestión de esta ayuda se desarrolla desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que ha dispuesto personal dedicado a esta labor con el fin de agilizar la tramitación a las personas demandantes, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. En un primer momento, la Agencia envió una carta para informar a las personas beneficiarias sobre la ayuda económica que les corresponde, los pasos a seguir para el cobro y los plazos para su realización, informa en una nota de prensa.

Participación de distintas entidades

A la gestión del Bono Social Térmico han contribuido diferentes entidades que han llevado a cabo una "valiosa colaboración" para la difusión y tramitación de la ayuda, para garantizar que llegue a todas las personas que tienen derecho a la misma.

En este sentido, hay que destacar la labor de la red de Servicios Sociales Comunitarios de las entidades locales de Andalucía, el conjunto de centros Vuela-Guadalinfo y los recursos que coordina la Dirección General de Consumo: consumoresponde.es, servicios provinciales de consumo y Oficinas Municipales de Información al Consumidor.

En el presente ejercicio 2025 se ha gestionado el Bono Social Térmico del año 2024 que corresponde a aquellas personas que fueron beneficiarias del bono social de electricidad a 31 de diciembre del 2023.